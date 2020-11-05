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Слабый иммунитет и головные боли: что стресс может сотворить с организмом

5 ноября 2020, 09:24

Вот что вам нужно знать о взаимосвязи между психическим и физическим здоровьем.

стресс
Вот что вам нужно знать о взаимосвязи между психическим и физическим здоровьем./ Телеграф

Психологический стресс влияет на многие функции организма, и ваше психическое здоровье может повлиять на ваши физические симптомы.

По словам Дэвида Катлера, доктора медицины, врача семейной медицины в Центре здоровья Провиденс Сент-Джонс, известно, что стресс способствует головным болям, болям в животе, высокому кровяному давлению и даже ослаблению иммунной системы.

Вот что вам нужно знать о взаимосвязи между психическим и физическим здоровьем, а также о том, как справляться со стрессом, чтобы оставаться здоровым.

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Стресс может повысить вероятность заболевания

Когда мы в стрессе, иммунная система тоже не работает. Это потому, что стресс заставляет организм выделять гормоны, такие как адреналин, дофамин, норадреналин и кортизол, которые могут снизить способность организма вырабатывать лимфоциты - лейкоциты, которые помогают бороться с вредоносными вирусами или бактериями.

Фактически, исследования показали, что хронический стресс может сделать вас более восприимчивыми к развитию таких заболеваний, как простуда. В исследовании 2012 года, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), исследователи провели стресс-интервью с 276 здоровыми взрослыми людьми, а затем подвергли их воздействию вируса, вызывающего простуду.

После пятидневного наблюдения за ними в карантине исследователи обнаружили, что хронический стресс связан с повышенной вероятностью развития простуды при воздействии вируса.

Как ваше тело и иммунная система реагируют на стресс, зависит от многих факторов, в том числе от того, является ли стресс острым или хроническим. Острый стресс - нормальное явление в повседневной жизни. По словам Катлера, это то, как ваше тело реагирует на угрозы в окружающей среде, и это необходимо для выживания.

Вы можете испытать острый стресс, застряв в пробке или опаздывая на важную встречу. По большей части этот острый стресс поддается лечению и не вызывает длительных физических последствий. Однако, если вы испытываете это часто или постоянно находитесь в состоянии стресса, он может стать хроническим и нарушить функции организма, такие как иммунная система.

"Если это происходит на короткое время, а затем исчезает, вероятно, это не влияет на вашу иммунную систему", - говорит Катлер. "Но если кортизол постоянно выделяется в течение нескольких дней или недель, это, скорее всего, может нанести ущерб вашей иммунной системе".

Как психическое здоровье влияет на физическое здоровье

Когда мы испытываем внезапное начало стресса, возможно, из-за нажатия на тормоз, чтобы избежать аварии, наши мышцы напрягаются, а затем расслабляются, когда напряжение проходит.

Но, по данным Американской психологической ассоциации, когда мы находимся в состоянии стресса в течение продолжительных периодов времени, эти мышцы остаются напряженными, что может вызвать головные и мышечные боли.

Хронический стресс и плохое психическое здоровье могут способствовать ряду долгосрочных проблем с физическим здоровьем, в том числе:

Сердечно-сосудистые заболевания. Выброс адреналина при стрессе вызывает учащение пульса и повышение артериального давления. Со временем это может оказать дополнительное давление на ваше сердце и повредить ваши артерии, увеличивая риск сердечных заболеваний и сердечных приступов.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Стресс может вызвать уменьшение притока крови к желудку, что может вызвать спазмы, вздутие живота, воспаление и отсутствие аппетита.

Плохое качество сна. Стресс может затруднить засыпание или сон, а недостаточный сон может усугубить проблемы со здоровьем и ослабить вашу иммунную систему.

Как справиться со стрессом и оставаться здоровым

По словам Катлера, длительный стресс связан со многими осложнениями со здоровьем, такими как ослабленная иммунная система и повышенный риск сердечных заболеваний, поэтому чем лучше вы сможете справиться со стрессом, тем лучше будет ваше общее состояние здоровья.

"В целом, люди гораздо лучше справляются с этими стрессовыми событиями, оставаясь сосредоточенными на том, что происходит прямо сейчас, вместо того, чтобы зацикливаться на том, что могло случиться в прошлом, чтобы все сложилось иначе, или на том, какие последствия будут в будущем. будущее ", - говорит Катлер.

Вот некоторые проверенные способы снижения стресса:

Регулярные упражнения. Исследования показали, что физическая активность может улучшить настроение, снять напряжение и уменьшить симптомы тревоги и депрессии. Всего 30 минут упражнений с низкой или умеренной интенсивностью каждый день, таких как ходьба, могут стабилизировать ваше настроение и улучшить сон, не говоря уже о дополнительных преимуществах для физического здоровья, особенно в профилактике или лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Медитируйте. По данным Национального центра дополнительного и интегрального здоровья, медитация может помочь уменьшить симптомы тревоги и депрессии, а также может помочь облегчить некоторые физические последствия стресса, такие как головные боли и проблемы со сном. Есть много разных видов медитации, но если вы будете уделять несколько минут своему дыханию каждый день, то это может быть хорошим началом.

"Все, что помещает вас в это осознанное состояние, когда вы просто принимаете то, что происходит, отпускаете вещи, которые вы не можете контролировать, избавляетесь от своих ожиданий и просто находитесь в настоящем", - говорит Катлер.

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