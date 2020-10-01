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Смерть в раннем возрасте: ученые назвали опасные особенности менструации

1 октября 2020, 16:28

Менструальный цикл также может повлиять на его продолжительность жизни.

женщина, цистит
Менструальный цикл также может повлиять на его продолжительность жизни./ Фото Pixaby

Менструальный цикл может быть важным маркером здоровья - нерегулярные или прерванные менструации ранее были связаны с множеством заболеваний, включая рак, диабет, болезни сердца, проблемы с обменом веществ и даже проблемы с психическим здоровьем.

Согласно новому исследованию, менструальный цикл также может повлиять на его продолжительность жизни.

Согласно данным исследования, опубликованного сегодня в British Medical Journal, данные почти 80 000 человек связывают длительные нерегулярные менструации с повышенным риском смерти в возрасте до 70 лет.

Команда, состоящая из ученых из Гарварда и Медицинского колледжа Тунцзи в Китае, заявила, что результаты показывают, что гормональные нарушения являются основным фактором здоровья и продолжительности жизни женщин, у которых менструация, а также увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Сильная корреляция между нерегулярными менструациями и ранней смертью

Исследователи изучили данные 79 505 американских медсестер в возрасте от 25 до 42 лет, которые были частью когортного исследования, начавшегося в 1989 году.

Исследование проводилось каждые два года до 2013 года, собирая данные об образе жизни и здоровье участников, включая регулярность и продолжительность их менструальных циклов. В начале исследования женщин просили вспомнить информацию о своих менструациях в возрасте от 14 до 17 лет.

После учета других переменных они обнаружили, что у женщин, которые постоянно испытывали нерегулярные или длинные менструальные циклы (40 дней и более, по сравнению с обычными 26-30), относительный риск ранней смерти на 41-71% выше, часто от сердечно-сосудистых заболеваний. Риск был примерно на 66-71% выше для курильщиков с нерегулярными долгими циклами по сравнению с курильщиками с регулярными менструациями.

У участников, у которых не было менструаций в подростковом и взрослом возрасте, в два раза чаще было высокое кровяное давление, а также они были более склонны к высокому холестерину, диабету, эндометриозу и миоме матки.

Данные показывают, что использование противозачаточных средств может быть осложняющим фактором.

Отсутствие менструации из-за контроля рождаемости было связано с более высоким риском смерти у подростков, но не у взрослых.

У женщин, которые сообщили об использовании оральных контрацептивов в возрасте от 14 до 17 лет, вероятность преждевременной смерти выше, чем у женщин, у которых в это время были регулярные месячные. Это может быть связано с тем, что участникам, использующим противозачаточные средства в этом возрасте, было прописано лекарство для лечения существующих проблем репродуктивного здоровья, таких как эндометриоз или синдром поликистозных яичников.

Однако, согласно исследованию, использование противозачаточных средств с 18 лет и старше не было связано с риском смертности.

Данные свидетельствуют о том, что месячные могут быть хорошим показателем общего состояния здоровья.

Это исследование не может установить причинно-следственную связь, и это было бы сложно сделать, поскольку исследователи не могут случайным образом назначать участниц с нерегулярными менструациями и изучать результаты.

Однако это исследование подтверждает существующие доказательства того, что проблемы репродуктивного здоровья могут быть важным фактором риска других потенциальных проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания, рак и другие хронические заболевания. Это также указывает на то, что нарушение репродуктивных гормонов связано с другим химическим дисбалансом, включая резистентность к инсулину.

Таким образом, авторы исследования приводят доводы в пользу включения данных о менструальных циклах в состав первичной медико-санитарной помощи в подростковом и взрослом возрасте.

"Наши результаты подчеркивают необходимость для поставщиков первичной медико-санитарной помощи включать характеристики менструального цикла на протяжении репродуктивной жизни в качестве дополнительных показателей жизненно важных функций при оценке общего состояния здоровья женщины", - пишут авторы в выводах исследования.

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