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Совы или жаворонки: чей образ жизни является ранним признаком Альцгеймера

20 августа 2020, 22:34

Команда из Имперского колледжа Лондона изучила более полумиллиона человек.

Деменция_Альцгеймера
Команда из Имперского колледжа Лондона изучила более полумиллиона человек / Pixabay

Быть "жаворонком" может быть связано с развитием болезни Альцгеймера.

Ученые обнаружили, что более высокий риск заболевания был в значительной степени связан с тем, чтобы рано ложиться спать и рано вставать, - сообщает The Daily Mail.

Команда из Имперского колледжа Лондона изучила более полумиллиона человек и проанализировала их генетическую информацию, а также характер сна. Они обнаружили, что те, у кого генетический риск болезни Альцгеймера вдвое выше, на 1 процент чаще называют себя "утренними людьми". К тому же они спали меньше.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Neurology, не означают, что утренний образ жизни вызывает слабоумие. Ученые подчеркивают, что режим сна не вызывает заболевания, а может быть его ранним признаком.

Они говорят, что это может быть связано с тем, что гены, предрасполагающие людей к деменции, также могут влиять на сон.

"Мы обнаружили, что те, кто генетически подвержен риску болезни Альцгеймера, с большей вероятностью будут утренними людьми", - сказал доктор Аббас Дехган, один из авторов исследования.

"Но мы не обнаружили никакого влияния особенностей сна на риск болезни Альцгеймера. Мы видели, что люди испытывают нарушения сна до возникновения заболевания, но не были уверены, являются ли они его причиной или являются ранними предупреждающими признаками. Это исследование предоставляет доказательства против первого сценария. Для оценки второго сценария необходимы дальнейшие исследования", - говорят они.

Доктор Сара Имарисио, руководитель исследований Alzheimer’s Research UK, сказала: "Это исследование показывает небольшую связь между различными режимами сна и риском развития болезни Альцгеймера, но не обнаружило никаких доказательств того, что нарушение сна вызывает болезнь. Деменция не является неизбежной частью старения, и необходимы дополнительные доказательства по сложной теме сна, прежде чем мы сможем судить о ее влиянии на риск деменции".

сон здоровье
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