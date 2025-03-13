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Вернется ли Трамп к поддержке Украины: Жданов назвал главный нюанс

Мария Николишин
13 марта 2025, 10:41
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По словам эксперта, Путин имеет влияние на решение Трампа.
Вернется ли Трамп к поддержке Украины: Жданов назвал главный нюанс
Военная помощь США Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления эксперта:

  • Что будет с поставками военной помощи Украине от США
  • Путин имеет колоссальное влияние на Трампа

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что он думал о прекращении военной помощи США для Украины.

В интервью Главреду он отметил, что его первая мысль была, что это прекращение поставок военной помощи Украине Соединенными Штатами навсегда.

"Путин имеет колоссальное влияние на Трампа и его решения. С другой стороны, поставки могут возобновиться только при условии угрозы потери власти Трампом. Если Америка восстанет и скажет: "Нет, мы идем не туда", тогда Трамп может вернуться к поддержке Украины", - считает эксперт.

По его мнению, Европа не будет о чем-то просить, потому что она восстанавливает свой международный суверенитет.

"Европейцам пока страшно, они очень боятся, но они избавляются от американской узды. Потому что сегодня США влияют на Европу очень. А Трамп фактически говорит сам: "Берите власть в ваши руки, она мне не нужна"", - добавляет Жданов.

Полковник запаса также подчеркнул, что Трамп уже сделал первый шаг - он де-факто отдает бразды правления: он предложил, чтобы Европа забрала должность верховного главнокомандующего войсками НАТО.

"Такого никогда не было. Это прецедент. Потому что с первого дня образования НАТО эту должность всегда занимал американский офицер, американские генерал. Сегодня Трамп предлагает, чтобы Европа командовала в НАТО сама", - подытожил он.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал, как Украина будет воевать без военной помощи США:

Военная помощь США - что известно

Как сообщал Главред, заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса заявил, что после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, были возобновлены поставки оборонной помощи Украине.

12 марта министр национальной обороны Польши Павел Залевский подтвердил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине. По его словам, передача необходимого вооружения из США снова происходит через логистический хаб в Ясенце.

Известно, что в рамках пакетов, одобренных предыдущей администрацией Джо Байдена, в Украину возобновили поставки артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и боеприпасов для систем HIMARS.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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