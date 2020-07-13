Тест на беременность: 7 ложноположительных причин

Некоторые тесты на беременность обнаруживают ХГЧ очень рано во время беременности/Pixabay

Домашние тесты на беременность являются распространенным инструментом, используемым, чтобы узнать, беременны ли вы. Большинство тестов на беременность в домашних условиях являются палочками, которые нужно опустить в мочу. Тест способен обнаруживать хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Это гормон, вырабатываемый на ранних сроках беременности.

Некоторые тесты на беременность обнаруживают ХГЧ очень рано во время беременности. Достоверные домашние тесты на беременность могут быть очень точными, но они все же не надежны до конца.

Ложные позитивные и негативные результаты могут возникать по разным причинам. Также важно помнить, что, как только у вас будет положительный тест на беременность, обратитесь к врачу, чтобы начать раннюю дородовую диагностику.

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Ложноположительный тест

Можно пройти положительный тест на беременность, даже если вы технически не беременны. Это называется ложным срабатыванием.

Иногда это вызвано химической беременностью. Химическая беременность наступает, если оплодотворенная яйцеклетка, известная как эмбрион, не может имплантироваться или начать расти очень рано. Это может произойти из-за множества причин.

Это может быть результатом проблем в матке, таких как:

миома

рубцовая ткань

врожденная аномалия матки, которая вызывает неправильную форму матки

Низкое количество определенных гормонов, таких как прогестерон, может снизить вероятность имплантации и роста эмбрионов.

Некоторые причины химической беременности неизвестны.

Химическая беременность считается очень распространенным явлением, но обычно она не обнаруживается, если не проводится тест на беременность.

Иногда оплодотворенная яйцеклетка может имплантироваться вне основной полости матки. Это приводит к внематочной беременности.

Внематочная беременность обычно случается, если оплодотворенная яйцеклетка застревает в маточной трубе на пути к матке. Этот тип внематочной беременности также известен как трубная беременность.

Что может привести к внематочной беременности:

рубцовая ткань или воспаление в маточной трубе

деформированная маточная труба

история прошлых маточных инфекций

Внематочная беременность также может возникать в шейке матки, яичнике или брюшной полости.

Внематочная беременность не может считаться нормальной беременностью. Эмбрион нежизнеспособен, потому что ему некуда расти или развиваться за пределами матки.

Эмбрион все еще будет производить ХГЧ, даже если он был имплантирован не в том месте. Это может вызвать ложноположительные результаты теста на беременность в домашних условиях.

Внематочные беременности являются неотложными состояниями. Внематочная беременность может причинить вред женщине, если ее не лечить. Может произойти сильная кровопотеря или потеря репродуктивных органов.

Симптомы внематочной беременности включают в себя:

тошнота и боль в груди, которые также являются симптомами нормальной беременности

резкие волны боли в области живота, таза, плеча или шеи

сильная боль с одной стороны живота

пятнистость или кровотечение из влагалища от легкого до тяжелого

головокружение или обморок

давление на прямую кишку

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы подозреваете, что у вас внематочная беременность.

Вы можете продолжать давать положительный результат теста на беременность после прерывания беременности, в результате выкидыша или аборта.

Во время беременности уровень ХГЧ продолжает расти по мере роста плаценты, удваиваясь каждые несколько дней и достигая максимума примерно через 10 недель. Когда заканчивается беременность, уровни ХГЧ начинают снижаться, но это медленный процесс.

Гормон может оставаться в вашей крови и моче до шести недель после окончания беременности. Тест может оставаться ложноположительным до тех пор, пока уровень ХГЧ не вернется к своему состоянию до беременности.

Если выкидыш был спонтанным, возможно также, что не вся связанная с беременностью ткань была удалена. Это приведет к повышению уровня ХГЧ.

Когда это происходит, для удаления ткани часто требуется небольшая хирургическая процедура, называемая дилатацией и выскабливанием (D и C).

Как и большинство вещей в жизни, домашние тесты на беременность не являются надежными. Важно точно следовать указаниям инструкции. Проверьте срок годности перед использованием теста.

Даже с этими мерами предосторожности может произойти ошибка. Одной из самых распространенных ошибок является слишком раннее прохождение теста. Это может привести к ложному или ложноположительному результату.

Также важно использовать тест, когда ваша моча не разбавлена ​​водой. Используйте тест, когда ваша моча наиболее концентрированная, например, сразу после сна.

Также важно оставить щуп в потоке мочи на точное время. Попробуйте установить таймер. Это может помочь вам отследить, как долго щуп находился в моче.

Иногда линию испарения можно принять за положительный тест на беременность. Некоторые домашние тесты показывают две полосы, когда ХГЧ обнаружен, и одну строку, когда ХГЧ не обнаружен.

Линии обычно имеют яркий цвет, например розовый, красный или синий. Иногда появляется слабая вторая линия. Эта линия может представлять раннюю беременность или линию испарения.

Если линия полностью бесцветная, она считается линией испарения.

Линии испарения могут появиться на тесте, который вы просматриваете после полного испарения мочи. Иногда они вызваны гормональными уровнями, которые не представляют беременность.

Лучший способ избежать путаницы в испарительной линии - это следовать указаниям времени проведения теста в точности так, как они указаны.

Редко, определенные медицинские условия могут заставить домашний тест на беременность дать ложный положительный результат.

Если вы пытаетесь забеременеть под присмотром врача, возможно, вы принимаете лекарства от бесплодия.

Одним из них является синтетический триггерный укол ХГЧ. Эти препараты помогают фолликулам высвобождать зрелые яйцеклетки. Это может привести к ложноположительным показаниям на домашнем тесте на беременность, особенно если тест проводится слишком рано.

Другие лекарства также могут вызывать ложноположительные тесты на беременность, среди которых:

лекарства от беспокойства и депрессии

антипсихотики

противосудорожные препараты

лекарства от болезни Паркинсона

диуретики

антигистаминные препараты

метадон

Редко, определенные медицинские условия могут заставить домашний тест на беременность дать ложный положительный результат. Это включает: