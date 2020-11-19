Токсическое поражение печени: 10 признаков опаснейшего состояния

Раннее выявление состояния - ключ к устранению ущерба, но это не всегда легко сделать. / АиФ-Украина

Токсическое поражение печени - это состояние, которое возникает слишком часто, чтобы его можно было предотвратить. Это обратимо до определенного момента, но многие люди ежегодно проходят эту точку невозврата. Результат этого ужасен и обычно заканчивается летальным исходом.

Раннее выявление состояния - ключ к устранению ущерба, но это не всегда легко сделать. Во многих случаях ранняя токсичность печени не проявляется симптомами, но более вероятный сценарий состоит в том, что люди не осознают симптом, когда видят его. Эта статья расскажет вам немного о состоянии и десяти красных флажках, которые указывают на то, что оно у вас может быть.

Что такое токсическое поражение печени?

Есть несколько типов заболеваний печени, и токсичность печени - это одна из нескольких категорий. Его также можно назвать токсическим гепатитом, но его часто называют лекарственным поражением печени (ЛПП).

Это происходит из-за слишком длительного использования лекарства. Вот почему на этих лекарствах есть предупреждающие надписи о том, как долго вы можете их безопасно принимать.

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К сожалению, в отношении лекарств, отпускаемых без рецепта (OTC), некоторые люди не обращают внимания на эти предупреждения.

Этапы заболевания печени

Независимо от того, какая категория заболевания печени у человека, он обычно пойдет по одному и тому же пути. Первый этап - это здоровая печень, в которой все в порядке и она нормально функционирует. Здоровая печень может исцелять себя и/или восстанавливаться при повреждении.

Вторая стадия - фиброз. Хотя воспаление возникает до фиброза, это не стадия, потому что оно может быть здоровым. Воспаление просто указывает на наличие проблемы.

Однако, если проблема не будет решена вовремя, в результате повреждения может развиться рубцовая ткань. Фиброз - это процесс замещения рубцовой тканью здоровой ткани. На этом этапе повреждение может быть обратимым, если его правильно лечить.

Третья стадия - цирроз. Это также место, где рубцовая ткань заменяет здоровую ткань, но это твердая рубцовая ткань, которую, вероятно, невозможно восстановить. К сожалению, это также стадия, на которой вы можете увидеть первые признаки заболевания печени.

Последняя стадия - печеночная недостаточность. На этом этапе пациент должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Медицинский персонал может попытаться спасти то, что осталось от его печени, но трансплантация печени может быть единственным, что может спасти жизнь человека.

Лучший способ выжить после токсического поражения печени - это раннее выявление ЛПП. Как указывалось ранее, это не всегда может быть очевидным. Однако, если человек принимает лекарства в течение длительного времени и у него есть какие-либо из перечисленных ниже симптомов, это может потребовать посещения врача для проведения некоторых анализов. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих десяти красных флажках, которые могут спасти кому-то жизнь, если их не игнорировать.

Одна из самых больших проблем, связанных с симптомами ЛПП, заключается в том, что симптомы носят общий характер. Они могут быть симптомами множества других заболеваний, не имеющих ничего общего с печенью. На самом деле нет конкретного способа определить, страдает ли человек ЛПП, без медицинских тестов.

Если человек испытывает какие-либо из этих симптомов и какое-то время принимает лекарства, много употребляет алкоголь или употребляет запрещенные наркотики, это может быть ключом к разгадке.

Однако один неоспоримый факт заключается в том, что если у человека есть какие-либо из перечисленных ниже симптомов, значит, что-то не так с его телом, и ему следует обратиться к врачу. Вот десять красных флажков, которые могут указывать на заболевание.

1. Желтуха

Желтуха возникает, когда в организме человека слишком много билирубина. Билирубин - это желчный пигмент, который обычно выводится печенью. Однако плохо функционирующая печень не может этого эффективно сделать.

Желтуха характеризуется пожелтением глаз, кожи и слизистых оболочек. Врачи не лечат желтуху. Они лечат все, что ее вызвало. Однако после лечения основного заболевания желтуха обычно проходит (если только ваша печень не работает).

2. Темная моча



Хотя это связано с заболеванием печени, это также связано с желтухой. При правильном расщеплении печенью билирубин помогает выделять мочу. Она имеет обычный желтый цвет. Однако при заболевании печени билирубин может вытекать из почек, поскольку печень его не обрабатывает. Это означает, что отсутствие химического вещества может привести к потемнению мочи. Она может стать настолько темной, что может даже стать темно-коричневой.

3. Зуд

По этому поводу все еще ведется много исследований, но врачи подозревают, что это связано с несколькими факторами, которые возникают правильно. Одна теория, которую предлагают врачи, - это соли желчных кислот. Поскольку плохо функционирующая печень не может очистить их должным образом, они могут накапливаться под кожей, вызывая зуд.

4. Сыпь

В большинстве случаев сыпь может указывать на заболевание печени, вызванное инфекцией, а не токсичностью. Однако ЛПП иногда может произойти из-за того, что печень не может фильтровать токсины. Эти токсины могут оседать под кожей или даже взаимодействовать с кожей, вызывая негативные эффекты, которые могут привести к высыпанию.

5. Тошнота или рвота

Это один из самых ранних признаков заболевания печени. Логично, что организм реагирует таким образом на все токсины, от которых печень не может избавиться должным образом. Все эти токсины, которые попадают в ваше тело, создают слишком большую нагрузку на пищеварительную систему, что приводит к ощущению тошноты. Рвота, скорее всего, является прямым результатом поражения печени.

6. Потеря веса

Это частый побочный эффект поражения печени, особенно цирроза. Поскольку печень не может правильно перерабатывать пищу и отходы, она не может извлекать питательные вещества из пищи. Это приводит к недоеданию. Хотя ученые все еще изучают потерю веса из-за повреждения печени, было показано, что похудение может произойти с каждым, независимо от его возраста, пола, расы или других факторов.

7. Боль в животе

Живот - это лишь одно из нескольких мест, где боль может возникнуть из-за заболевания печени.

Это может произойти по нескольким причинам. Одна из наиболее частых причин - асцит. Это состояние - скопление жидкости в брюшной полости из-за утечки печени и кишечника.

Иногда боль может исходить от самой печени, но может ощущаться как в животе. Человек также может испытывать боли в спине.

8. Лихорадка

Наука предлагает три причины, по которым жар возникает из-за болезни печени. Первое связано с эндотоксемией. Это когда эндотоксины не выводятся из крови в достаточной степени, потому что печень не функционирует должным образом.

Инфекции могут быть причиной повышения температуры тела. Поскольку печень не может очищать бактерии так тщательно, как должна, это делает людей более восприимчивыми к заболеваниям. Третья причина может быть связана с алкогольным гепатитом. Лихорадка - один из симптомов этого типа поражения печени.

9. Усталость

Усталость - самый распространенный симптом, который возникает у людей из-за болезни печени. Ученые все еще исследуют причины возникновения утомляемости, но некоторые сильные теории дают разумное объяснение. Одна большая теория заключается в том, что центральная система нейротрансмиссии поражена заболеванием печени. Сигналы в мозг могут вызывать утомляемость.

В настоящее время не существует эффективного лечения усталости, вызванной заболеванием печени. Однако врачи могут попытаться предложить лечение недостатка сна, если это вызвано заболеванием.

10. Потеря когнитивных функций

Заболевание печени может привести к состоянию, называемому печеночной энцефалопатией. Это состояние, при котором человек начинает терять определенные когнитивные функции. Состояние может быть легким или тяжелым, а также острым или хроническим.

Симптомы легких случаев включают легкие изменения личности, затрудненное мышление, проблемы с памятью, спутанность сознания, неприятный запах изо рта и многое другое. Более серьезные симптомы - это серьезные изменения личности, усталость, дрожь, беспокойство, судороги и т. Д. Если состояние достаточно плохое, человек может даже впасть в кому.

Печеночную энцефалопатию можно обратить вспять с помощью надлежащего лечения, если ее вовремя выявить.