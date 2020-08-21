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Ученые выяснили, как предотвратить преждевременную смерть

21 августа 2020, 05:59

Исследователи продолжают работать в направлении предотвращения преждевременной смерти.

Давление
Давление / menslife.com

Ученые Кембриджского университета (Великобритания) доказали, что физическая активность любой интенсивности полезна, но серьезные физические нагрузки позволяют избежать преждевременной смерти.

Об этом сообщается в специализированном журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 96 тысяч человек, данные о которых хранятся в Британском банке биологических данных. Добровольцы носили фитнесс-трекер, которые отслеживают физическую активность. Кроме того, ученые планировали определить, помогают ли упражнения умеренной или высокой интенсивности снизить риск преждевременной смерти сверх ее вклада в общий объем активности. Для этого они тщательно рассчитывали расход энергии (PAEE).

Далее – стоит в неделю уделять в среднем два с половиной часа на упражнения средней интенсивности (быстрая ходьба) либо 75 минут на упражнения высокой интенсивности (бегу).

У участников исследования средний показатель PAEE составил 40 кДж/кг/день, 30% которого приходится на активность умеренной интенсивности. В течение всего периода наблюдения (3,1 года) умерли 732 человека. При этом увеличение расхода энергии любой интенсивности было тесно связано с более низким риском смерти.

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Напомним, ранее ученые назвали витамин, который защитит от смерти по причине коронавирусной инфекции.

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