Витамины против ранней смерти: в чем вред и польза яиц

Чем вредны яйца и в чем польза яиц для женщин и мужчин, выяснил Главред.
Яйца куриные и перепелиные, гусиные и яйца индейки, вареные и всмятку – перечислять можно до бесконечности. Яйца с детства одни из самых частых гостей на нашем столе. Без яиц – хотя бы в качестве одного из ингредиентов праздничного блюда – не обходится, пожалуй, не одно застолье.
Яичница на завтрак, вареное яйца на перекус, пасхальные яйца как неотъемлемая часть Пасхи, яйца под майонезом на день рождения и Новый год – мало кто не есть яйца хотя бы раз в неделю по тому или иному поводу.
Но, как и всякий продукт, яйца несут в себе пользу и вред. Главред выяснил, чем вредны яйца и какая от них польза нашему организму.
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Яйца – польза
1. Витамины и минералы – в каждом яйце 12 основных витаминов и еще 96% минералов. Они очень полезны беременным для развития плода, а мужчинам – для улучшения качества сперматозоидов.
2. Яйца помогают при похудении – речь про вареные яйца. Они хорошо насыщают – соответственно есть потом хочется меньше.
3. Белок яйца содержит все основные аминокислоты. Он усваивается организмом на 93,7% (для сравнения: белок рыбы, который считается одним из наиболее усваиваемых, усваивается на 76%).
4. В желтке яйца есть лецитин – он кормит мозг и улучшает память. Заодно полезен для печени. Еще желток поднимает настроение и помогает бороться с усталостью, отвечает за профилактику проблем со зрением.
5. Благодаря витамину Е яйца полезны для сердца.
6. Яйца благодаря холину предупреждают рак груди – для профилактики достаточно 2-3 яиц в день.
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Яйца – вред
1. Сальмонеллез – это касается не только сырых яиц, но также плохо прожаренной глазуньи или если съесть яйцо всмятку.
2. Холестерин в яйцах – его тут 2/3 от ежедневного лимита. Поэтому и есть яйца советуют не чаще 3-х раз на неделе. Детальнее читайте в нашем материале Ученые предупредили о смертельной опасности куриных яиц.
3. Риск преждевременной смерти: много яиц – 7 и более штук в неделю – увеличивают риск преждевременной смерти у мужчин (на 23%).
4. Инфаркт и инсульт: у диабетиков потребление яиц увеличивает риск смерти от инфаркта и инсульта в 2 раза.
5. Аллергия – чаще всего встречается у маленьких деток.
6. Яйца несут отрицательную энергию. Это из разряда суеверий, но на всякий случай упомянем и про такой эффект. По поверью, яйца забирают отрицательную энергию каждого, кто к ним притронулся. Поэтому ими так часто пользуются знахари. И когда человек съедает яйцо – он глотает и всю собранную им энергетику.