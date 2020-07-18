Вакцина не нужна: иммунолог дала неожиданный совет, как победить COVID-19

Нет смысла в вакцинах от COVID-19, заявила Вера Казмирчук / vse-pro-detey.ru

Сыворотка крови, взятая у одной тысячи доноров, уже имеет специфические антитела к различным ОРВИ, в том числе к серотипам коронавируса, заявила известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук.

Об этом она подчеркнула в интервью Фактам.

"И таких антител до 20 процентов! Это неоспоримый факт. Когда из донорской крови изготовят иммуноглобулины и введут пациенту, они будут работать", - отметила эксперт.

В то же время она подтвердила предположение о том, что многие с коронавирусами уже сталкивались.

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"И еще не раз столкнутся. Коронавирусные инфекции, вызывающие пандемии, мутируют несколько раз в год. Поэтому нет никакого смысла создавать вакцины. А вот использовать специфические антитела к коронавирусу, находящиеся в иммуноглобулине, логично. И эффективно", - добавила Казмирчук.

Ранее Казмирчук подчеркнула, что коронавирусы не являются новым для человека видом инфекции. Она напомнила, что существует целый ряд препаратов, входящих в схему лечения COVID-19.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую сейчас тестирует англо-шведская фармацевтическая компания АstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании.