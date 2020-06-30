Внематочная беременность: симптомы, причины, факторы риска

Внематочная беременность может требовать неотложной медицинской помощи. / BioTecNika

От оплодотворения до родов беременность требует прохождения нескольких этапов в организме женщины. Один из них - когда оплодотворенная яйцеклетка перемещается в матку, чтобы прикрепиться. В случае внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка не прикрепляется к матке. Вместо этого она может прикрепляться к маточной трубе, брюшной полости или шейке матки.

Хотя тест на беременность может выявить беременность женщины, оплодотворенная яйцеклетка не может нормально расти нигде, кроме матки.

Внематочная беременность может требовать неотложной медицинской помощи. Своевременное лечение снижает риск осложнений от внематочной беременности, увеличивает ваши шансы на будущую, здоровую беременность и уменьшает будущие осложнения для здоровья.

Внематочная беременность

Причина внематочной беременности не всегда ясна. В некоторых случаях следующие условия были связаны с внематочной беременностью:

Воспаление и рубцевание маточных труб от предыдущего заболевания, инфекции или операции;

Гормональные факторы;

Генетические аномалии;

Врожденные дефекты;

Медицинские условия, которые влияют на форму и состояние маточных труб и репродуктивных органов;

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Ваш врач может дать вам более конкретную информацию о вашем состоянии.

Все сексуально активные женщины подвергаются некоторому риску внематочной беременности. Факторы риска увеличиваются при любом из следующих:

Возраст матери 35 лет и старше;

Анамнез тазовой хирургии, абдоминальной хирургии или множественных абортов;

История воспаления тазовых органов;

История эндометриоза;

Зачатие произошло несмотря на перевязку маточных труб или внутриматочную спираль;

Зачатие, которому помогают лекарства или процедуры;

Курение;

История внематочной беременности;

История венерических заболеваний (ЗППП), таких как гонорея или хламидиоз;

Структурные аномалии в маточных трубах, которые затрудняют перемещение яйца;

Если у вас есть какой-либо из перечисленных факторов риска, поговорите со своим врачом. Вы можете работать со своим врачом или специалистом по фертильности, чтобы минимизировать риск будущей внематочной беременности.

Тошнота и болезненность молочных желез являются общими симптомами при внематочной и маточной беременности. Следующие симптомы чаще встречаются при внематочной беременности и могут указывать на потребность в неотложной медицинской помощи:

Резкие волны боли в области живота, таза, плеча или шеи;

Сильная боль, которая возникает на одной стороне живота;

Мазание или кровотечение из влагалища;

Головокружение или обморок;

Ректальное давление;

Вам следует обратиться к врачу, если вы знаете, что беременны и у вас есть какие-либо из этих симптомов.

Если вы подозреваете, что у вас может быть внематочная беременность, немедленно обратитесь к врачу. Внематочная беременность не может быть диагностирована на физическом осмотре. Тем не менее, ваш врач все еще может выполнить диагностику, чтобы исключить другие факторы.

Трансвагинальное УЗИ. Во влагалище вводится специальный инструмент, чтобы врач мог видеть, находится ли гестационный мешок в матке.

Ваш врач также может использовать анализ крови, чтобы определить уровень ХГЧ и прогестерона. Это гормоны, которые присутствуют во время беременности. Если эти уровни гормонов начинают снижаться или остаются неизменными в течение нескольких дней, а гестационный мешок отсутствует при УЗИ, беременность, вероятно, внематочная.

Если у вас есть серьезные симптомы, такие как сильная боль или кровотечение, может не хватить времени для выполнения всех этих шагов. В крайнем случае маточная труба может разорваться, вызывая сильное внутреннее кровотечение. Ваш врач проведет экстренную операцию для немедленного лечения.

Регулярно посещайте врача, включая регулярные гинекологические осмотры/Pixabay

Предсказание и предотвращение не возможны в каждом случае. Возможно, вам удастся снизить риск за счет хорошего поддержания репродуктивного здоровья. Попросите вашего партнера надевать презерватив во время секса и ограничьте количество своих сексуальных партнеров. Это снижает риск возникновения ЗППП, которые могут вызвать воспаление в маточных трубах.

Регулярно посещайте врача, включая регулярные гинекологические осмотры и обследования на ЗППП. Принятие мер по улучшению вашего здоровья, таких как отказ от курения, также является хорошей профилактической стратегией.

Каковы долгосрочные перспективы?

Долгосрочная перспектива после внематочной беременности зависит от того, нанесла ли она какой-либо физический ущерб. Большинство женщин с внематочной беременностью продолжают иметь высокие шансы на здоровую беременность. Если обе фаллопиевы трубы еще целы, или даже одна, яйцеклетка может быть оплодотворена как обычно. Однако, если у вас есть ранее существовавшие репродуктивные проблемы, это может повлиять на вашу будущую фертильность и увеличить риск будущей внематочной беременности. Это особенно актуально, если ранее существовавшие репродуктивные проблемы уже приводили к внематочной беременности.

Хирургическое вмешательство может привести к образованию рубцов на фаллопиевых трубах и повысить вероятность внематочной беременности в будущем. Если необходимо удалить одну или обе фаллопиевы трубы, поговорите с врачом о возможном лечении бесплодия. Пример - экстракорпоральное оплодотворение, при котором оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в матку.