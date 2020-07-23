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Врач назвала провоцирующий фактор инфаркта, "живущий" во рту

Ученые и врачи изучают связь между здоровьем полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

23 июля 2020, 16:27
Стоматология, зубы, зубник
Ученые и врачи изучают связь между здоровьем полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями./ Стоматология

Недавно стоматологи, исследователи и врачи начали изучать связь между здоровьем полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как сердечные приступы. Одной из областей, на которых они особенно сосредоточены, является связь между заболеваниями десен и болезнями сердца, пишет Express.co.uk.

Доктор Лиза Кревен, сертифицированный стоматолог, сказала, что когда вы думаете о здоровье зубов, то, скорее всего, основное внимание будет уделяться профилактике кариеса зубов. Но важно обратить внимание и на десна.

"Десна играют важную роль не только для здоровья зубов, но и для общего благополучия. Когда люди не соблюдают правила гигиены полости рта, бактерии во рту образуют налет на зубах. Эти бактерии могут вызвать воспаление десен, что приведет к появлению красных, опухших или кровоточащих десен", - говорит она.

"Для многих людей с гингивитом это воспаление не является болезненным, и если вы заболели гингивитом на ранней стадии, его можно устранить и вылечить с помощью надлежащей гигиены полости рта. Однако есть одно "но", касающиеся общего здоровья", - добавляет врач.

Речь идет о болезни перикардит - это, по данным Википедии, воспалительное поражение серозной оболочки сердца. По словам доктора Майкла Мосли, перикардит может развиться после вирусной или бактериальной инфекции, или после сердечного приступа.

"Но часто причина неизвестна, и появляется теория, что бактерии, вызывающие заболевание десен, могут также играть роль в ряде серьезных проблем со здоровьем. Некоторые ученые говорят, что это потому, что эти бактерии были также обнаружены в образцах мозга и тканей сердца людей, которые умерли от этих болезней", - говорит он.

Британский фонд сердца (BHF) поясняет, что самым верным признаком заболевания десен является воспаление.

Мосли добавляет: "Гингивит может вызвать покраснение, болезненность и болезненность десен. Затем может развиться периодонтит, который может вызвать неприятный запах изо рта и повлиять на ткани, которые удерживают зубы на месте. Если не лечить периодонтит, ваша челюстная кость может быть повреждена, а ваши зубы могут расшататься и со временем выпасть".

По мнению Национальная служба здравоохранения Великобритании, лучший способ лечения заболеваний десен - это соблюдать правила гигиены полости рта. "Хорошая гигиена полости рта предполагает чистку зубов в течение примерно двух минут ночью перед тем, как вы ложитесь спать, и утром. Используйте зубную пасту, которая содержит необходимое количество фтора, и регулярно чистите зубы зубными щетками", - рекомендуют медики.

Сердечно-сосудистые заболевания относятся к широкому кругу заболеваний, включая сердечный приступ и инсульт.

сердце здоровье
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