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Ученые разработали новый способ борьбы со старостью

17 июня 2020, 04:30

Исследователи продолжают заниматься важными вопросами - по типу, например, замедления старения организма.

Молодость
Ученые разработали новый способ борьбы со старостью / sendeincel

Ученые изобрели новый эффективный способ сохранения молодости человеческого тела - через изменение концентрации плазмы крови.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

Исследователи долго проводили опыты на пожилых лабораторных мышах. Специалисты изучали состояние плазмы и постепенно заменили 50% ее состава на смесь из альбумина и физиологического раствора. Именно так ученые обеспечили замену белка, который теряется с возрастом. Замененный же раствор производит омолаживающее воздействие на головной мозг, а также на печень и мышечную группу.

Читайте также"Употребляю десерт молодости": диетолог рассказала о питании для вегановПараллельно ученые двигались другим путем, смешивая кровь молодых и старых мышей. Это исследование продемонстрировало - нет необходимости использовать кровеносный состав юных грызунов, поскольку достаточно изменить концентрацию плазмы крови старых мышей.

Что касается человеческого тела, то исследователи отмечают - состав его плазмы изменяется после сеансов специальной процедуры (плазмафереза). Сейчас ученые проводят клинические испытания - для того, чтобы улучшить состояние здоровья пожилых людей и снизить последствия возрастных изменений.
Напомним, ранее эксперты назвали топ-6 продуктов, которые ускоряют старение кожи.

здоровье Молодость организм кровь
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