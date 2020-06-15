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Ученые составили топ-3 продуктов для улучшения работы мозга

15 июня 2020, 06:01

Оказывается - для того, чтобы прокачать мозг, нужно изменить свое питание.

Еда, продукты
Ученые составили топ-3 продуктов для улучшения работы мозга / magazinedelledonne.it

Коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

Первым в перечень попало какао, поскольку его плоды эффективно защищают клетки мозга от воспаления (вместе с улучшением циркуляции крови). Данный компонент отвечает за поддержание когнитивных функций и улучшает память.

На втором месте виноград. В его ягодах содержится большое количество вещества ресвератрол. Оно подавляет свободные радикалы, которые являются нестабильными молекулами и провоцируют процесс окисления в мозге. И, в конечном итоге, ослабление когнитивных функций. Виноград также предотвращает образование тромбов и снижает уровень вредного холестерина.

На третьем месте ‒ зеленый чай. Люди среднего и старшего возраста, которые каждый день заваривали такой напиток, получали гораздо лучше организованные области мозга в сравнении с теми, кто пьет другие напитки.

Напомним, ранее группа британских ученых рассказала о том, что употребление в пищу миндаля улучшает работу эндотелия (внутренней поверхности кровеносных сосудов) и снижает уровень холестерина в организме.

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