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Ученые выяснили, как решить проблемы с бессонницей

3 июня 2020, 03:29

Бессонница и нарушение сна - практически постоянные, к сожалению, спутники современного человека.

Сон
Ученые выяснили, как решить проблемы с бессонницей / Dailymail

Решить проблемы с бессонницей и некачественным сном можно в довольно сжатые сроки быстро ‒ причем без употребления лекарственных препаратов.

Как сообщают западные специализированные СМИ, приблизительно 80% много работающих людей по всей планете имеют расстройства сна. Поскольку дневная усталость и моральное истощение ‒ обычные спутники усиленной повседневной работы.

Недавно американские ученые исследовали 89 человек в возрасте от 20 до 50 лет, которые регулярно страдали от нарушений сна. На протяжении восьми недель участники исследования употребляли либо вещества, которые богатые витамином D, либо плацебо. В конечном итоге выяснилось, что употребление витамина D способствовало решению проблем со сном.

По словам ученым, организм способен вполне самостоятельно вырабатывать такой витамин. Но эта функция нарушается в условиях отсутствия солнечного света. Именно поэтому исследователи рекомендуют восполнять дефицит витамина D искусственным путем ‒ для того, чтобы избегать развития проблем как со сном в частности, так и со здоровьем в целом.

Напомним, ранее группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы, бактерии и грибы.

здоровье ученые сон витамин D
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