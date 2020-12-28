Выходные и праздники в январе 2021: как долго отдыхает Украина

Новогодние праздники 2021 в Украине будут долгими за счет празднования Нового года и Рождества.
Новогодние праздники 2021 Украина начнет с празднования Нового года 2021 (1 января) – и закончит длинным уик-эндом на православное Рождество.
Оба праздника в Украине – государственные, то есть отрабатывать выходные за них потом не придется. Поэтому украинцы с чистой совестью отдыхают с 1 по 3 января включительно.
С понедельника, 4 января, придется вернуться на работу – но всего на три дня.
Уже с четверга, 7 января, Украина начинает праздновать Рождество 2021 – четыре дня подряд (по 10-е число включительно). Впрочем, за рождественскую пятницу придется затем отработать – в субботу, 16 января.
Всего в январе 2021 года будет девятнадцать рабочих и двенадцать выходных и праздничных дней. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.
Праздники в январе 2021:
- 1 января – Новый год, Всемирный день мира
- 6 января – Сочельник
- 7 января – Рождество Христово
- 11 января – Всемирный день "спасибо"
- 14 января – Старый Новый год
- 17 января – Всемирный день снега
- 19 января – Крещение Господне 2021
- 20 января – День Автономной Республики Крым
- 21 января – Международный день объятий
- 22 января – День Соборности Украины
- 25 января – День студентов в Украине (Татьянин день)
- 26 января – Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
- 28 января – День утверждения Государственного флага Украины, День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных
- 29 января – День памяти Героев Крут
- 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
- 31 января – Всемирный день ювелира
Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать. Какого числа православное Рождество 2021, когда Крещение 2021, Татьянин день и Святки – выяснил Главред.