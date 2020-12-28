Выходные и праздники в январе 2021: как долго отдыхает Украина

Выходные в январе 2021: как долго отмечает новогодние праздники 2021 Украина / 1zoom.ru

Новогодние праздники 2021 Украина начнет с празднования Нового года 2021 (1 января) – и закончит длинным уик-эндом на православное Рождество.

Оба праздника в Украине – государственные, то есть отрабатывать выходные за них потом не придется. Поэтому украинцы с чистой совестью отдыхают с 1 по 3 января включительно.

С понедельника, 4 января, придется вернуться на работу – но всего на три дня.

Уже с четверга, 7 января, Украина начинает праздновать Рождество 2021 – четыре дня подряд (по 10-е число включительно). Впрочем, за рождественскую пятницу придется затем отработать – в субботу, 16 января.

Всего в январе 2021 года будет девятнадцать рабочих и двенадцать выходных и праздничных дней. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Праздники в январе 2021:

1 января – Новый год, Всемирный день мира

– Новый год, Всемирный день мира 6 января – Сочельник

– Сочельник 7 января – Рождество Христово

– Рождество Христово 11 января – Всемирный день "спасибо"

– Всемирный день "спасибо" 14 января – Старый Новый год

– Старый Новый год 17 января – Всемирный день снега

– Всемирный день снега 19 января – Крещение Господне 2021

– Крещение Господне 2021 20 января – День Автономной Республики Крым

– День Автономной Республики Крым 21 января – Международный день объятий

– Международный день объятий 22 января – День Соборности Украины

– День Соборности Украины 25 января – День студентов в Украине (Татьянин день)

– День студентов в Украине (Татьянин день) 26 января – Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

– Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

– Международный день памяти жертв Холокоста 28 января – День утверждения Государственного флага Украины, День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных

– День утверждения Государственного флага Украины, День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных 29 января – День памяти Героев Крут

– День памяти Героев Крут 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

– День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины 31 января – Всемирный день ювелира

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать. Какого числа православное Рождество 2021, когда Крещение 2021, Татьянин день и Святки – выяснил Главред.