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Выходные и праздники в январе 2021: как долго отдыхает Украина

28 декабря 2020, 17:07
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Новогодние праздники 2021 в Украине будут долгими за счет празднования Нового года и Рождества.

Выходные в январе 2021 - как долго отмечает новогодние праздники 2021 Украина
Выходные в январе 2021: как долго отмечает новогодние праздники 2021 Украина / 1zoom.ru

Новогодние праздники 2021 Украина начнет с празднования Нового года 2021 (1 января) – и закончит длинным уик-эндом на православное Рождество.

Оба праздника в Украине – государственные, то есть отрабатывать выходные за них потом не придется. Поэтому украинцы с чистой совестью отдыхают с 1 по 3 января включительно.

С понедельника, 4 января, придется вернуться на работу – но всего на три дня.

Уже с четверга, 7 января, Украина начинает праздновать Рождество 2021 – четыре дня подряд (по 10-е число включительно). Впрочем, за рождественскую пятницу придется затем отработать – в субботу, 16 января.

Всего в январе 2021 года будет девятнадцать рабочих и двенадцать выходных и праздничных дней. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

Праздники в январе 2021:

  • 1 января – Новый год, Всемирный день мира
  • 6 январяСочельник
  • 7 январяРождество Христово
  • 11 января – Всемирный день "спасибо"
  • 14 января – Старый Новый год
  • 17 января – Всемирный день снега
  • 19 январяКрещение Господне 2021
  • 20 января – День Автономной Республики Крым
  • 21 января – Международный день объятий
  • 22 января – День Соборности Украины
  • 25 января – День студентов в Украине (Татьянин день)
  • 26 января – Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
  • 28 января – День утверждения Государственного флага Украины, День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных
  • 29 января – День памяти Героев Крут
  • 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
  • 31 января – Всемирный день ювелира

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать. Какого числа православное Рождество 2021, когда Крещение 2021, Татьянин день и Святки – выяснил Главред.

Рождество Христово январь новости Украины Новый год 2021 Календарь выходных 2021 в Украине
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