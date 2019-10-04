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Астролог назвал счастливчиков октября 2019

4 октября 2019, 06:03

Представителям одного из знаков Зодиака особенно будет фартить в карьере, спрогнозировал эксперт.

В октябре 2019 счастливчиками будут Львы, Водолеи, Близнецы и Стрельцы, спрогнозировал Влад Росс - Гороскоп на 2019
В октябре 2019 счастливчиками будут Львы, Водолеи, Близнецы и Стрельцы, спрогнозировал Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс составил гороскоп всех знаков Зодиака на октябрь 2019 и сказал, что счастливчиками месяца будут Лев, Водолей, Близнецы и Стрелец.

На протяжении второго месяца осени больше всех будет фартить Львам, Водолеев и Близнецов ждет удача в карьере, а Стрельцы могут получить новые возможности, рассказал эксперт Главреду.

Гороскоп на октябрь 2019: что ждет счастливчиков месяца

Гороскоп Лев 2019

У Львов хорошо будут идти дела во всем, что касается недвижимости, инвестиций в строительство. Благоприятный период, чтобы посетить родных. Можно переезжать. Разрешить некоторые вопросы могут помочь старые связи. 

"Это будет благоприятный период, связанный с приятными семейными тратами, покупками, вплоть до квартир и машин", - отметил астролог.

Гороскоп Водолей 2019

Водолеям особенно будет фартить в плане карьеры, свершений и преображений в их деятельности, достижения целей. Возможен успех в плане протекции. Многое может получиться решить, однако для этого нужно будет сломать стереотипы.

"У Водолеев появится хороший шанс взобраться на самую верхушку, на самую высокую ступень пьедестала… Водолеям придется отказаться от чего-то, чтобы прийти к чему-то новому", - добавил эксперт.

Гороскоп на октябрь 2019 - Близнецы

Близнецы могут очень удачно трудоустроиться. Представителей этого знака ждут широкие возможности продвижения по карьерной лестнице и финансовые поступления. Благоприятное время, чтобы поехать за границу ради устройства на работу. Можно посвятить время оздоровления.

Гороскоп 2019 - Стрелец

Стрельцов ожидают новые возможности и дороги - новые проекты, планы, вхождение в новый коллектив. Можно заняться делом, которым никогда в жизни не занимались, и преуспеть в нем. Росс подчеркнул, что представителей этого знака ждет удача, успех и продвижение, однако воплощение планов в жизнь будет зависеть от командной работы.

Напомним, Влад Росс прогнозировал, что октябрь 2019 будет неблагоприятным для Весов, Рыб, Овнов и Козерогов, а нейтральный месяц ожидает Тельцов, Скорпионов, Дев и Раков.

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