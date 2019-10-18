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Козерог: астролог указал на самое уязвимое место знака Зодиака

18 октября 2019, 05:59

Козерогам присущи ряд заболеваний, отметил эксперт.

Самое уязвимое местом Козерога - колени, сказал астролог - Гороскоп 2019
Самое уязвимое местом Козерога - колени, сказал астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс рассказал, что самым уязвимым местом людей, которые родились под знаком Зодиака Козерог, являются колени.

У представителей этого знака часто плохие зубы и кожа, поделился эксперт с Главредом.

Собеседник добавил, что у Козерогов есть и другие уязвимые места - позвоночник и суставы.

Эксперт добавил, что Козероги часто страдают ревматизмом, радикулитом, остеохондрозом и артритом.

Ранее Влад Росс говорил, что слабая сторона Козерогов - консерватизм. Напомним, астролог составил гороскоп на октябрь 2019, и предупредил, что Козерогам стоит затаиться, поскольку они могут потерять звания, посты, регалии.

Зодиак Влад Росс Козерог
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