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Крупные проблемы с кошельком, ловушки: гороскоп 2019 предупредил об угрозах 23 октября

22 октября 2019, 16:45

Гороскоп на завтра предупредил Львов о непредвиденных расходах.

Козерогам нельзя лезть на рожон, посоветовал гороскоп на 23 октября 2019 - Гороскоп на 2019
Козерогам нельзя лезть на рожон, посоветовал гороскоп на 23 октября 2019 / Скриншот

В 25 лунный день - в среду 23 октября - в период убывающей Луны, которая продолжит находиться в знаке Зодиака Лев, гороскоп 2019 прогнозирует этому знаку, а также Козерогам, Близнецам и Ракам ряд угроз.

Львам грозят ловушки, Близнецам - крупные проблемы с кошельком, а Козерогам - серьезные неприятности на работе.

Гороскоп на завтра: к каким вызовам подготовиться четырем знакам

Лев - гороскоп на 23 октября 2019

Львам нельзя быть слишком открытыми во время общения с незнакомцами, иначе - ловушки неизбежны. Необходимо все тщательно просчитывать - в среду слушать внутренний голос гороскоп 2019 настоятельно не рекомендует. 

Возможно появление новой статьи расходов. Категорически нельзя выбрасывать негатив на близких людей. 

Козерог - гороскоп на завтра

Козероги способны на сомнительный подвиг - побить горшки как с начальством, так и с коллегами. Лучше не лезть на рожон. Гороскоп на завтра советует избегать темных мест и толпы - в этот день риск неоправдан. 

Может упасть заряд энергии - не стоит искать допинг на полках магазинов, лучше подзарядиться позитивом от природы или близких. Можно рассчитывать на помощь кого-то из близких.

Близнецы - гороскоп на 23 октября 2019

Представителям этого знака лучше не вестись на очень заманчивые предложения быстро и легко заработать большую сумму, поскольку можно потерять много денег. Неблагоприятный день, чтобы полагаться на советы партнеров - гороскоп 2019 порекомендовал полагаться на трезвый расчет и свой внутренний голос.

Читайте такжеАстролог предупредил один знак Зодиака о самых опасных болезняхВозможны форс-мажоры, которые негативно повлияют на ход запланированных дел. Нельзя "включать" панику - гороскоп на завтра предупредил, что нервы можно изрядно потрепать. Все неприятности, с которыми вы столкнулись днем, может помочь забыть вечер в компании любимого человека.

Гороскоп Рак 2019

Ракам не стоит рассчитывать озолотиться благодаря операциям с деньгами, скорее всего, триумфа не будет. Не стоит реагировать агрессией на агрессию. Хорошее время, чтобы традиционным способом найти душевное равновесие - гороскоп на 23 октября 2019 сулит улучшение настроения благодаря банальной уборке.

Напомним, гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака прогнозировал Львам позитивный период для дел, которые касаются имущества, Козерогам звезды сулили потерю должности, Близнецам - пополнение кошелька, а Ракам - важную встречу.

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Сейчас вы просматриваете новость «Крупные проблемы с кошельком, ловушки: гороскоп 2019 предупредил об угрозах 23 октября». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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