  1. Главная
  3. Гороскоп

Ожесточенная борьба и восхищение: что прочит гороскоп на новолуние 2019

25 ноября 2019, 16:11

Гороскоп на завтра посоветовал Девам не позволить повесить на себя косяки.

Завтра Овнами могут восхищаться
Овнами 26 ноября могут восхищаться / Скриншот

Во вторник, 26 ноября, наступит очередное новолуние 2019. В этот день Овны могут добиться восхищения, а Водолеям светит ожесточенная борьба.

Ракам, Львам, Девам, Скорпионам и Рыбам гороскоп на завтра напророчил душевные "разборки".

Гороскоп на 26 ноября 2019: что напророчили звезды на вторник

Новолуние ноябрь 2019 - гороскоп Овен

Беритесь за дела, которые знаете назубок, и остерегайтесь тех, в которых "плаваете". Не всегда стоит воспринимать слова прямо, вероятно, придется искать подтекст.

Гороскоп на завтра - Водолей

Водолеям грозит ожесточенная борьба с людьми, которые захотят "играть на их поле". Просчитывайте разные варианты развития событий, держите голову холодной, и победа будет в ваших руках. Не держите ни на кого зла.

Гороскоп на 26 ноября 2019 - Рыбы

Сопоставьте сложные ситуации в разных сферах, возможно, их можно разрешить одним и тем же способом. Попытайтесь найти позитив даже в самой нудной работе. Порадуйте стареньких родственников звонком. Будьте очень осторожны в транспорте, на улице и на крутых лестницах.

Новолуние в ноябре 2019 - гороскоп Рак

Внимательно присмотритесь к своим привычкам, возможно, у вас появилась стойкая зависимость от чего-либо, и нужно принимать меры. Не тревожьтесь по пустякам и найдите замену "антистрессу" под названием сладкое.  

Гороскоп на завтра - Лев

Успеха можно добиться, если не впадать в крайности - излишняя напористость и холодное равнодушие ни к чему хорошему не приведут, ищите золотую середину. Будьте паиньками при общении - можно найти общий язык с влиятельным человеком.

Гороскоп на 26 ноября 2019 - Дева

На Дев могут попытаться "навесить" косяки - не занимайтесь самоедством, а сразу же расставьте все точки над "і". Попытайтесь не сидеть весь день в одиночестве, поскольку есть вероятность познакомиться с очень достойным человеком.

Новолуние ноябрь 2019 - гороскоп Скорпион

Среди близких может оказаться предатель - попытайтесь побыстрее его обнаружить. Если какая-то привычка стала отнимать слишком много времени, сил и денег, задумайтесь над тем, а не стоит ли ее внести в "черный список".

Напомним, астролог Влад Росс предупредил, что в ноябрьское новолуние 2019 возможно большое количество смертей. Также эксперт спрогнозировал, что с 26 ноября есть шанс выстроить прочные любовные отношения.

гороскоп Зодиак новолуние
Сейчас вы просматриваете новость «Ожесточенная борьба и восхищение: что прочит гороскоп на новолуние 2019». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:12
Цыганков может перейти в Реал - источник назвал Динамо российским клубом
16:11
Ожесточенная борьба и восхищение: что прочит гороскоп на новолуние 2019
16:00
В Киеве банкам запретили без суда взыскивать с людей спорные долги
15:58
"Не какой-нибудь русский чёрт": после продажи Vodafone Украина Арахамия анонсировал новые сделки
15:50
"Видел неоднократно": появились новые подробности подрыва авто в Харькове Видео
15:47
Bakcell покупает Vodafone​​​​​​​: что об этом известно
15:43
Уволенный тренер Тоттенхэма может возглавить Арсенал
15:33
Возле НБУ около тысячи человек требуют отставки Смолия и его заместителя Рожковой (фото, видео)
15:30
Маникюр зима 2020: самый красивый зимний маникюр на короткие ногти – 45 фото Фото
15:25
Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть и прогноз на матч Лиги чемпионов
15:05
"Калининград – наша область": Лукашенко сделал смелое заявление
14:44
"Выкрутят руки": Гиркин предупредил Путина об опасности на саммите "нормандской четверки" Видео
14:40
Абрамович не собирается продавать Челси
14:29
Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА: кто такой Сергей Осачук
14:06
Тренер Динамо заявил, что УПЛ нужен VAR Видео
14:06
Определен самый полезный кофе для мужчин
14:02
"Нет никаких наметок": в Кремле отказались от личной встречи Путина и Зеленского
13:53
Страна рыбок-гуппи, или Почему Голодомор украинцев ничему не научил мнение
13:44
Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа: главное Видео
13:35
Ребров готов вернуться в Динамо Видео
13:23
"Грязные понты Олега Валерьевича": прокуратура настаивает на аресте забияки Ляшко
13:09
Экс-звезда Шахтера заинтересовал Барселону и Реал
13:09
Социологи рассказали, сколько украинцев хотят встречи Зеленского с Путиным по Донбассу
12:57
"Стерва", "тупая уборщица": просто "дура" из Польши попала в ксенофобский скандал из-за украинки Видео
12:51
Без стыда: Седакова вышла в люди с женатым любовником
12:49
"Испытываем радость, мы на передовой Русского мира": Пушилин знатно ползал на брюхе перед "Хирургом" Путина Видео
12:38
Уайлдер назвал себя "самым разрушительным нокаутером"
12:31
"Дезинформация - госизмена": глава Минкульта погрозил украинским журналистам
12:24
Повыбивало окна в домах: в Харькове взлетел на воздух автомобиль Фото Видео
12:22
"Фанат мог выиграть 74 тысячи евро, но нам поставили пенальти": тренер Зари рассказал курьезную историю из Германии Видео
12:20
Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре"
12:10
Волочкова в трусах показала свою травму, полученную в купели
12:04
Опрос показал, сколько украинцев сожалеют о своем выборе на президентских выборах
12:01
Названа неожиданная причина смерти Гундаревой, Гурченко и Началовой
11:40
Порошенко рассказал, о чем говорил на встречах с адвокатом Трампа
11:37
Милевский стал чемпионом Беларуси и пустил слезу Видео
11:36
"Гордится Пашинским": Черновол с наградным автоматом напугала депутата Видео
11:25
Стало известно, сколько россияне выдали украинцам паспортов в 2019-м
11:17
В России полуголого школьника педагог заставила чистить крышу от снега Видео
11:03
Начинаются свастики: в Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему
10:56
Циклон прекратит "морозную диктатуру": синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды Видео
10:54
Переломы ребер, ушиб легких, без сознания: новые подробности состояния Кулебы и его сына после ДТП Фото Видео
10:37
Стало известно, кому и за сколько продали Vodafone Украина
10:30
В воде оказались 14 тысяч овец: в Черном море перевернулось крупное судно
10:27
Впервые за 40 лет: Азовское море превратилось в пустыню Видео
10:25
Авария Кулебы: все, что нужно знать мнение
10:12
Почему о прощении жителей Донбасса говорить еще рано мнение
10:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: обзор 8 серии онлайн Видео
09:54
Пассажиры идут пешком: в Киеве - серьезное ЧП с троллейбусами Видео
09:52
Посол Германии рассказала, как будет запускаться "формула Штайнмайера"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять