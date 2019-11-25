Ожесточенная борьба и восхищение: что прочит гороскоп на новолуние 2019

Овнами 26 ноября могут восхищаться / Скриншот

Во вторник, 26 ноября, наступит очередное новолуние 2019. В этот день Овны могут добиться восхищения, а Водолеям светит ожесточенная борьба.

Ракам, Львам, Девам, Скорпионам и Рыбам гороскоп на завтра напророчил душевные "разборки".

Гороскоп на 26 ноября 2019: что напророчили звезды на вторник

Новолуние ноябрь 2019 - гороскоп Овен

Беритесь за дела, которые знаете назубок, и остерегайтесь тех, в которых "плаваете". Не всегда стоит воспринимать слова прямо, вероятно, придется искать подтекст.

Гороскоп на завтра - Водолей

Водолеям грозит ожесточенная борьба с людьми, которые захотят "играть на их поле". Просчитывайте разные варианты развития событий, держите голову холодной, и победа будет в ваших руках. Не держите ни на кого зла.

Гороскоп на 26 ноября 2019 - Рыбы

Сопоставьте сложные ситуации в разных сферах, возможно, их можно разрешить одним и тем же способом. Попытайтесь найти позитив даже в самой нудной работе. Порадуйте стареньких родственников звонком. Будьте очень осторожны в транспорте, на улице и на крутых лестницах.

Новолуние в ноябре 2019 - гороскоп Рак

Внимательно присмотритесь к своим привычкам, возможно, у вас появилась стойкая зависимость от чего-либо, и нужно принимать меры. Не тревожьтесь по пустякам и найдите замену "антистрессу" под названием сладкое.

Гороскоп на завтра - Лев

Успеха можно добиться, если не впадать в крайности - излишняя напористость и холодное равнодушие ни к чему хорошему не приведут, ищите золотую середину. Будьте паиньками при общении - можно найти общий язык с влиятельным человеком.

Гороскоп на 26 ноября 2019 - Дева

На Дев могут попытаться "навесить" косяки - не занимайтесь самоедством, а сразу же расставьте все точки над "і". Попытайтесь не сидеть весь день в одиночестве, поскольку есть вероятность познакомиться с очень достойным человеком.

Новолуние ноябрь 2019 - гороскоп Скорпион

Среди близких может оказаться предатель - попытайтесь побыстрее его обнаружить. Если какая-то привычка стала отнимать слишком много времени, сил и денег, задумайтесь над тем, а не стоит ли ее внести в "черный список".

Напомним, астролог Влад Росс предупредил, что в ноябрьское новолуние 2019 возможно большое количество смертей. Также эксперт спрогнозировал, что с 26 ноября есть шанс выстроить прочные любовные отношения.