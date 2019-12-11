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Энергия победы: астролог рассказала, на кого в декабре обрушится водопад денег

11 декабря 2019, 04:58

Управителем созвездия Джйештхи является Меркурий, подчеркнула астролог Оксана Костюк.

астрология, знаки зодиака
Управителем созвездия Джйештхи является Меркурий / astronews_muhurta

Люди, родившиеся под лунным созвездием Джйештха, нередко создают проблемы и сами их решают, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее слова, управителем Джйештхи является Меркурий, который служит связующим звеном между духовным и материальным. В Джйештхе начинаются изменения в духовную сторону. Если душа не готова, ей очень сложно преодолеть свои материальные желания и привязанности, и это ведет к несчастью. Они могут замечать, что их интеллект ограничивает уровень их восприятия, в то время как они хотят расширить сферу своего понимания оккультизма и тайн мироздания. Они все ставят под сомнение, и это может создавать для них препятствия.

Как подчеркнула астролог в комментарии Главреду, в этой накшатре энергия Меркурия очищается от обманчивости, хитрости, детскости. Джйештху можно назвать полицией мира.

"Они на инстинктивном уровне понимают, что они больше никогда не будут так сильно нуждаться в чем-то, поэтому сейчас это понимание дает им ненасытный аппетит к жизни, что и становится их слабостью. Но в некоторых случаях потакание своим слабостям в полной мере также приводит к изменениям", - утверждает ведический астролог.

Она также выделила основные темы, на которые стоит обратить внимание людям, родившиеся под созвездием Джйештха:

1) Нативы Джйештхи связаны с темой старшинства (в семье, на работе, в кругу друзей, и не смотря на возраст), авторитета и лидерских качеств. Они часто находятся "во власти", занимают руководящие и высокие посты. Помимо высокого положения им дается возможность закончить то, что начато, т.е. прийти к каким-то свершениям в жизни. 

2) Они могут заботиться и покровительствовать другим людям, как Индра заботился о своем царстве. Великодушие Джйештх заключается в их способности становиться защитником слабых, беспомощных и обездоленных. Они очищают себя, бросаясь с головой в опасность на помощь другим. Кроме того, что они держат слово, они всегда несут ответственность за дела, которыми занимаются. Однако порой их ответственность и стремление защищать чрезмерны.  Поэтому с ними часто связывают темы военных, полицейских, солдат, ветеранов войны и героев.

Читайте также"Деньги их второе имя": астролог рассказала, кто фантастически разбогатеет3) Люди Джйештхи совершают действия, которые должны принести добро всем окружающим. Но при этом преследуются определенные личные цели. И это теневая сторона Джйештхи – это урок для них. Каждый раз, когда Индра использовал  силу и могущество для себя, всегда возникал провал в этом деле.

4) Люди Джйештхи часто что-то очень хотят и это у них прямо сейчас должно находиться.

5) Если их попросить о чем-нибудь, они отнесутся к этому нормально, при этом даже если теряют что-то, т.к. их настрой – побеждать. Люди Джйештхи могут сделать все, чтобы приблизиться и получить свою победу.

6) Способность работать в секретных службах, шпионить, состоять в каких-то тайных организациях, что позволяет видеть невидимое. Потому что война – это тема Индры.

7) Накшатра связана с поражениями, финансовыми потерями, неудачами, но с последующим восстановлением прежних позиций. Если рождённые станут более дисциплинированными, то в скорости в их жизнь придёт процветание.

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8) Они обладают музыкальными дарованиями, очень большой целеустремленностью, стойкостью. В Джйештхе внутренняя жизнь человека выходит на поверхность. Неразвитая душа может стать высокомерной и напыщенной, развитая — явит миру всю кроткую суть Божественного света. Меркурий наделяет интеллектуальными способностями, способностями к аналитическому мышлению.

9) Когда женщина направляет энергию процветания и благополучия на мужа, чтоб он позаботился об этих вопросах для семьи, тогда эта энергия передается дальше, как бы в близком общении. Кстати, чем большая у нее уверенность, что она обладает такими благословениями, тем сильнее ее активное вдохновение. Эта очень важная способность – передать свой Марс и Меркурий (сильной интеллект и смелость) мужчине, потому что если этого не сделать, то автоматически сильной, умной и смелой станет женщина, а мужчина – безответственным.

Читайте такжеБлеск успеха: астролог рассказала, кого ждет рог изобилия10) Женщины, рожденные под этой накшатрой, эмоциональны и ревнивы. Ревность – это, конечно, тяжелый дар, которым награждает своих подопечных Джйештха и в целом знак Скорпиона. Но причина этого эмоционального вулканизма, это чувствительность, а не агрессивность. В этой чувствительной природе много очень позитивных сторон. Например, интуитивность. Женщинам этого типа необходимо особенно увеличивать лунную энергию, который изначально не достает. Про мужчин говориться, что они могут быть импульсивны, упрямы, имеют ясный ум, всегда действуют по своему усмотрению и не принимают советы других. Мужчины Джйештхи производят впечатление гордых и самоуверенных внешне. Но узнав их поближе, понимаешь, что это совсем не так. 

11) Обычно у них  достаточно мало друзей и они стремятся к уединению. В силу того, что природа ранимая, они часто терпят разочарование в дружбе.

Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, кому "светит" грандиозный успех.

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