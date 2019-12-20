Гороскоп на 2020 год: успех и богатство придут без труда – астролог

Астролог Оксана Костюк предупредила о периоде кардинальных перемен в 2020 году

В 2020 году три самые главные планеты меняют знаки расположения, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк.

"И не просто меняют, а переходят в кардинальную стихию – Козерог, Сатурн, Плутон и Юпитер (март-июль и ноябрь-декабрь)", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

Ведический астролог напомнила, что скорость движения Юпитера – за один год 1 знак Зодиака, Сатурна – за 2,5 года 1 знак Зодиака. Один раз в 20 лет они встречаются в каком-то знаке, начиная новый цикл: "Новый цикл – новая жизнь, и не зря говорят в Китае "бойтесь перемен".

По ее словам, когда перемены начинаются в "кардинальном" знаке – это резкая (а не медленная или дающая варианты на подумать) смена всех приоритетов и задач, желаний и возможностей.

"Соединение Сатурна с Юпитером считается одной из лучших комбинаций. Сатурн отвечает за исполнение кармы, а Юпитер нам дает результаты от наших собственных усилий, выбора правильного пути. Это соединение дарует успех с постепенным развитием, а богатство приходит без особого труда. Это богатство полученное за благородные поступки в прошлых воплощениях и возможность занять руководящие позиции. Но соединение Сатурна и Плутона – две самых сложных для противодействия планеты. Сатурн – просто оставляет вам один-единственный вариант, ставит задачу на 2,5 года только на одну тему и дает только один путь, без вариантов. Плутон – это как говорят астрологи "до войны и после войны". Ничего не остается в прежнем виде, вы трансформируете себя и свою жизнь, переворачивая ее на 180 градусов! И менять он будет не каких-то 2-3 года, а целых двенадцять лет", - уверяет эксперт.

Костюк добавила, что будущее каждого человека зависит насколько эти планеты затронут главные точки гороскопа – Асцендет (время рождения), Солнце и Луну, а также в каком доме гороскопа этот стеллиум (так называется соединение планет) окажется: "Проще говоря, какая часть вашей жизни окажется под прицелом перемен".

Напомним, ранее астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре.