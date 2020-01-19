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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: черные дела, враждебная шишка и благодетель

19 января 2020, 13:07

Водолеев 20 января может "подкачать" организм.

Тельцам завтра советуют воздержаться от черных дел - Гороскоп на 20 января 2020 года
Тельцам советуют воздержаться от черных дел / УНИАН

Гороскоп на 20 января 2020 года всех знаков Зодиака - на понедельник (26 лунный день), напророчил Тельцам воздержаться от черных дел, а Рыбам - серьезный доход.

В жизни Дев негативную роль может сыграть враждебная "шишка", Стрелец и Близнецы могут "обзавестись" благодетелем, а Скорпионы - встретить мечту.

К чему гороскоп 2020 посоветовал готовиться водным знакам

Гороскоп на завтра - Рак

Если не хотите проблем со здоровьем - обратите внимание на то, что вы едите, и когда вы едите, и не "насилуйте" организм постоянной работой. Найдите время на то, что вы любите.

Гороскоп на 20 января 2020 года - Скорпион

Вероятна встреча с человеком, который станет вашим спутником жизни. Купленная вещь может прослужить очень долго. Не идите на поводу у эмоций.

Гороскоп на 20 января - Рыбы

Грамотно тратьте силы и вовремя пополняйте запасы энергии. Доведенные до ума дела могут принести серьезный доход.

К чему гороскоп на 2020 посоветовал готовиться земным знакам

Гороскоп на завтра - Телец

Обходите стороной черные дела, иначе - возможны проблемы. Будьте осторожны на дороге, чтобы избежать ДТП. Можно обзавестись новыми знакомствами.

Гороскоп на 20 января - Дева

Возможно, проект, от которого вы ожидали прибыли, не принесет денег из-за враждебности какой-то "шишки". Откажитесь от необдуманных расходов.

Гороскоп на 20 января 2020 года - Козерог

Друзья могут приятно удивить. Не бойтесь знакомиться - новые люди могут оказаться интересными не только в профессиональном плане.

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Гороскоп на 20 января - Овен

Возможно получение дохода, на который вы не рассчитывали. Попытайтесь быть сдержаннее, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Возможна встреча с благодетелем, который поможет вам продвигаться по карьерной лестнице. Пощадите организм - откажитесь от вредных продуктов и напитков.

Гороскоп на 20 января 2020 года - Лев

Возможны небольшие неприятности в личной жизни, все можно исправить, если вовремя выговориться. Пользуйтесь связями, чтобы увеличить свой доход.

К чему гороскоп на 2020 посоветовал готовиться воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Водолей

Смело отправляйтесь в командировки, не бойтесь общаться и знакомиться. Можно выгодно вложить деньги. Организм может "подкачать".

Гороскоп на 20 января 2020 года - Близнецы

Благодаря благодетелю кошелек Близнецов может пополниться. Не принимайте решения, в правильности которых вы сомневаетесь - лучше посоветоваться с экспертами.

Гороскоп на 20 января - Весы

Отложите новые дела и займитесь теми, которые еще не доведены до ума. Не позвольте себе "закипать", не обижайте людей, иначе - есть угроза потерять друга. Правильно рассчитывайте свои силы.

Характеристика 20 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича

"Благоприятный день позвонить маме, сказать, как сильно вы ее любите", - написал эксперт Главреду.

Александр Бабич посоветовал завтра - 20 января - позвонить маме - Гороскоп на 20 января 2020 года
В понедельник стоит позвонить маме, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака. Росс сказал, что счастливчиками 2020-го будут Козероги, Тельцы, Девы и Овны, а лузерами - Раки, Стрельцы, Весы и Близнецы.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич
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