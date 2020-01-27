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"Как покорить Олимп": астролог раскрыл залог успеха в 2020

27 января 2020, 05:50

Восточный гороскоп 2020 советует работать в команде, спрогнозировал Росс.

Крыса
Крыса / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что восточный гороскоп на 2020 год - год Белой Металлической Крысы (Мыши) - рекомендует для покорения вершины Олимпа отказаться от индивидуального труда и заняться коллективным.

Стоит создать команду, которая будет эффективно работать для достижения общей цели, поделился эксперт в Facebook.

По его словам, необходимо окружить себя творческими людьми, проверенными друзьями, соратниками, которые готовы оказать помощь словом и делом.

Астролог предупредил, что кто-то из окружающих может выискивать ваши слабые места, и чтобы предотвратить удар, стоит вовремя прикусывать язык и научиться хранить собственные секреты.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовная находка и "кладезь" проблем"Китайский гороскоп на 2020 год обещает успех тем, кто ранее трудился, не покладая рук. Готовьтесь собираться плоды, которые принесут старые проекты. Хорошие денежные поступления ждут и тех, кому для завершения важных дел остался последний рывок", - добавил Росс.

Эксперт отметил, что восточный гороскоп 2020 рекомендует избавиться от привычки критиковать окружающих, плести интриги, придираться к мелочам и не обращать внимание на факторы, которые отвлекают от новых идей. Астролог подчеркнул, что китайский гороскоп 2020 советует не боятся начинать что-то новое.

Напомним, 25 января наступил китайский Новый год 2020. Ранее Влад Росс составил гороскоп на 2020 год и предупредил, что главным лузером среди знаков Зодиака будут Раки, им грозят сложные ситуации.

Влад Росс восточный гороскоп Белая Металлическая Крыса Гороскоп 2020
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