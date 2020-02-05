Астролог посоветовал, как угодить очень утонченному знаку

Рыбы / Скриншот

Представители знака Зодиака Рыбы - очень утонченные натуры, даже самый дорогой практичный подарок - это не для них.

Такой подарок может стать плевком в их душу, поскольку они могут расценить его, как стремление купить их, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт добавил, что Рыбы всегда почувствуют, если подарок сделан просто из желания отделаться.

"…для Рыб лучший подарок - это эмоции, яркие впечатления. Потому они оценят билеты на выставку, в театр, на концерт, романтический ужин в ресторане, поездку на Мальдивы или в другое красивое место. От IPhone они тоже не откажутся", - отметил собеседник.

Напомним, в составленном Владом Россом гороскопе на февраль 2020 года говорится, что Рыбы входят в список знаков-счастливчиков месяца. По его словам, на протяжении последнего месяца зимы у Рыб будут благоприятно складываться поездки.