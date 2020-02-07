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Обухом по голове: в феврале придет феерический успех – астролог

7 февраля 2020, 05:56

В феврале есть риск как неожиданных падений, так и грандиозных приобретений.

Ведическая астрология
В феврале придет феерический успех, рассказала астролог / happywitch.ru

С главными проблемами в своей жизни люди Шраваны сталкиваются со всеми видами проблем, которые только возможны из-за обещаний, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, они дадут обещание, но не смогут его выполнить, при этом в худшем своем проявлении Шравана использует упорство, дальновидность и эрудицию исключительно в корыстных целях.

Умение слушать, воспринимать и передавать знание вырождается в сплетничество, злословие и манипулирование, сообщила она Главреду.

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Она подчеркнула, что это очень целеустремленная накшатра, которая становится опасной, когда ее цели становятся низкими и неэтичными. Поэтому необходимо умерить свое эго, так как только непредвзятое слушание дает возможность чему-либо научиться.

"Люди Шраваны любят доминировать, заявлять свое превосходство над другими. Если слава и успех приходят к человеку, это может сделать человека эгоистом и даже погубить его. Людям Шраваны надо быть очень аккуратными со сплетнями. Даже если сами не сплетничают, то к ним слухи приходят и они их просто слушают. Сплетни, не зависимо от того, мы это слушаем или говорим, очень сильно влияют на наш ум - Луну. После того, как мы поддались энергии сплетен, нам необходимо делать какие-то действия. Поэтому сплетни могут их заставить принять неправильное решение", - отметила ведический астролог.

Вместе с тем она предупредила, что люди Шраваны имеют большие проблемы с теми советами, которые они получают, в том числе по этическим причинам могут не воспользоваться советами других, поэтому им очень важно выбирать правильный круг общения.

Читайте такжеУслышать внутренний голос: астролог раскрыла главную тайну февраляАстролог говорит, что эта накшатра тесно связана со СМИ, а большинство из них сегодня используются для распространения недостоверной, ложной информации и негативного влияния. В то же время из-за безрассудства и любви к ненужному риску, могут стать жертвой обмана, при этом есть риск как неожиданных падений, так и приобретений в бизнесе.

"Часто они проходят банкротство и долги из-за щедрости и экстравагантности, благотворительности. Эти люди достаточно чувствительны и их легко может ранить мнение других, в то же время они могут создавать врагов благодаря фанатизму, ограниченности или крайней этической позиции", - обратила внимание она.Она также назвала основные профессии на которых специализируются люди Шравана:

•    Политики, Журналисты светской хроники, ведущие новостей, ток-шоу, работники радио и телевидения;

•    Юмористы. Работники музыкальной индустрии, продюсеры и звукорежиссеры;

•    Лингвисты, переводчики, сказочники, рассказчики, комики;

•    Учителя, проповедники, ученые, студенты и все, кто каким-то образом связан со сферой образования;

•    Историки, геологи, археологи, хранители традиций, путешественники, исследователи;

•    Администраторы. Телефонные операторы, работники связи;

•    Консультанты, психиатры, психоаналитики и психологи. Астрологи;

•    Целители и врачи холистической медицины, медработники в целом;

•    Работники благотворительных организаций и сообществ;

•    Туристические агенты и все, кто участвует в транспортной и туристической отрасли;

•    Работники гостиничного и ресторанного бизнеса.

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Напомним, ранее астролог Оксана Костюк дала невероятный прогноз на февраль-2020.

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