Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кому грозит нервный срыв, а кому - удача в любви

Для некоторых знаков день будет критическим, говорит гороскоп/ Фото pixabay.com

Воскресенье, 23 февраля, – Прохоров день и праздник защитников Отечества в большинстве стран бывшего СССР. Это день обещает быть не самым простым для многих знаков зодиака. В частности, эксперты озвучили тревожный гороскоп для Козерогов, Львов и Весов.

Гороскоп на 23 февраля 2020 года всех знаков Зодиака

Чего ожидать водным знакам

Гороскоп на 23 февраля 2020 года – Скорпион

День лучше посвятить любимому хобби, а вот все важные дела и новые проекты звезды советую отложить на потом. Важные решения в бизнесе и работе не принесут положительного результата. Возможна ссора с детьми и упадок сил.

Гороскоп на 23 февраля 2020 – Рак

День будет очень хлопотным. Появится множество неотложных дел, которые нужно будет решать здесь и сейчас. Возможно, вы встретите партнера, с которым откроете прибыльное дело.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Прислушайтесь к интуиции – она поможет принять правильное решение. Возможны небольшие денежные поступления. Также звезды обещают приятные эмоции в личной жизни – вы по-новому посмотрите на своего избранника.

Что гороскоп на 2020 год напрогнозировал огненным знакам

Гороскоп на 23 февраля 2020 года – Овен

Представителей знака ждет не самый приятный день. Возможны проблемы и непонимание семье. Неудачи в любви компенсирует успех в работе – усилия наконец-то оценят по достоинству, вас ждет признание коллег и денежное вознаграждение.

Гороскоп на 26 февраля 2020 – Стрелец

Не ждите крупных денежных поступлений – ваши ожидания не оправдаются. При этом внутренняя энергия будет бить ключом. Звезды советуют проявить сдержанность, чтобы не сбиться с правильного пути.

Гороскоп на завтра – Лев

Не злитесь и не волнуйтесь из-за пустяков, иначе ссоры с близкими людьми не избежать. Атмосфера вокруг Львов – очень беспокойна и непредсказуемая. Сохраняйте спокойствие и твердость духа.

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Что гороскоп 2020 напрогнозировал воздушным знакам

Гороскоп на 23 февраля 2020 года – Близнецы

Не сидите, сложа руки. Вас ждут много встреч и полезных знакомств. При этом не стоит тратить бездумно деньги, покупки могут оказаться неудачными.

Гороскоп на 23 февраля 2020 – Весы

Продумывайте каждый свой шаг, тщательно анализируйте каждую идею. Весам обещают критический день, возможны неудачи, которые отразятся на физическом состоянии. Вероятны нервные срывы и головные боли.

Гороскоп на завтра – Водолей

День благоприятен для получения знаний, проявите напористость и упорство. Возможно, вами заинтересуется необычный человек.

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Что гороскоп на 2020 год напрогнозировал земным знакам

Гороскоп на 23 февраля 2020 года – Козерог

Воскресенье станет крайне неблагоприятным днем для Козерогов. Могут возникнуть проблемы, из-за которых вы поссоритесь с друзьями. Не стремитесь кого-то переубедить и не обращайте внимание на то, что о вас говорят окружающие.

Гороскоп на 23 февраля 2020 – Телец

Отличный день, а вечер будет еще лучше, возможно с романтическим продолжением. Вы пользуетесь успехом у представителей противоположного пола. Ждите хороших новостей.

Гороскоп на завтра – Дева

Вы раздражительны и несдержанны. Не назначайте важных деловых встреч. Если хотите решить проблему – посмотрите на нее по другим углом.

Напомним, ранее астролог высшей категории Оксана Костюк назвала триумфаторов февраля.