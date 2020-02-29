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Четыре лузера: астролог назвал самые неудачливые знаки Зодиака в марте

29 февраля 2020, 06:51

Звезды советуют подготовится к катастрофическому периоду.

гороскоп
Гороскоп на март не всем обещает удачу / Фото pixabay.com

Астролог Влад Росс озвучил, какие четыре знака Зодиака в марте получат от вселенной такой негативный посыл, с которым непросто будет справиться.

В комментарии Главреду он пояснил, как Козерог, Близнецы, Овен и Рак в первом месяце весны разгневали судьбу.

Козероги

Чрезвычайно отрицательный жизненный период ждет Козерогов в ближайшее время. Гороскоп на март обещает, что Марс окажет на них плохое влияние, поэтому нужно быть готовым к негативным влияниям и даже к неожиданным травмам. Астролог утверждает, что Козерог должен обходить стороной всевозможные споры и драки. Особую опасность таит огнестрельное оружие. Не исключены проблемы со здоровьем: следует быть готовым к инсультам, инфарктам и переломам. Во всеоружии нужно будет пережить вторую половину марта.

Близнецы

Остро ощутят все сложности жизни в ближайшем будущем Близнецы. Трудности и препятствия обещает им гороскоп на март. Звезды советуют этому знаку Зодиака осторожно браться за любое дело, вспоминая поговорку: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Следует критично относится к обманам, подставам, воровству и финансовым махинациям. Более того, Близнецы могут попасть в тюрьму из-за фейкового обвинения. В этом месяце они будут восприимчивы к различным заболеваниям и вирусам, поэтому не лишним будет заблаговременно позаботиться о повязках, масках и прочих средствах защиты.

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Овны

Решительный Овен должен быть готов к внезапному конфликту с начальством. Как утверждает гороскоп на март, этот знак Зодиака, возможно, ожидает депрессия, а также накопление усталости. В этом месяце могут случиться удары судьбы, а также внезапные крайне неприятные ситуации. Необходимо подготовиться к напряженному периоду во всех сферах жизни. Овен должен помнить, что в марте лучше не рисковать и не вкладывать деньги, поскольку такая инициатива может окончиться плачевно.

Раки

Судебная система может проверить Раков на прочность. Следствия и внезапные иски обещает этому знаку Зодиака гороскоп на март. Каждый Рак должен особенно тщательно беречь взаимопонимание в семье, поскольку конфликты могут стать причиной развода.  Важно подготовится к возможному обману и предательству, как со стороны партнеров, так и близких людей. Астролог советует сделать паузу и переждать это негативное время, чтобы не заострять ситуацию. Он рекомендует полагаться в марте только на себя, а не на партнеров, чтобы избежать горечи разочарования.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на март и спрогнозировал, каким знакам Зодиака можно ожидать в марте большого и безграничного счастья, а кто для этого должен приложить усилия.

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