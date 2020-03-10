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Гороскоп на 10 марта всех знаков Зодиака: кто встретит любовь всей своей жизни

10 марта 2020, 09:45

Скорпионы сегодня могут нарваться на увольнение.

Стрельцам светит встреча с любовью всей их жизни – Гороскоп на 10 марта 2020 года
Стрельцам спрогнозировали встречу с любовью всей их жизни / УНИАН

Стрельцы после длинных выходных в 17 лунный день – вторник, 10 марта, могут встретить любовь всей своей жизни, Близнецы смогут устроить семейный переворот, а Водолеи способны побить горшки со знакомыми.

Рыб гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака предупредил, что их жизнь могут обсуждать злые языки, а Скорпионы предупреждены об угрозе увольнения.

Прогноз для всех знаков Зодиака

На что рассчитывать водным знакам

Гороскоп на 10 марта 2020 года – Рак

Лень может помешать вам достичь цели, постарайтесь брать себя в руки и действовать. "Включите" активность – съездите куда-то, прогуляйтесь, пообщайтесь с новыми людьми.

Гороскоп на 10 марта 2020 – Рыбы

Придержите деньги, могут возникнуть временные проблемы. Возможны сплетни, не огорчайтесь, значит, вы людям не безразличны.

Читайте такжеАстролог объяснил, почему в России много бомжейПрисмотритесь к коллегам, возможно среди них есть человек, который вам очень подходит.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

"Не жальте" руководство, конфликты могут закончиться плачевно. Найдите душевное спокойствие. Обратите внимание на состояние здоровья близких.

На что рассчитывать воздушным знакам

Гороскоп на 10 марта 2020 года – Весы

Духовные силы могут серьезно возрасти, воспользуйтесь моментом и пустите их на благо, например, можно взяться за решение старых проблем. В вашу жизнь могут ворваться старые знакомые, возможно, не стоит их впускать.

Гороскоп на 10 марта 2020 – Водолей

Можно очень легко побить горшки с несколькими людьми. Возможно, стоит быть не такими надменными. Не взваливайте на себя слишком много дел, пока такие жертвы руководство может не оценить.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Возможен семейный переворот – есть шанс улучшить отношения с близкими при помощи откровенного разговора. Будьте усерднее на работе, иначе – можно упасть в глазах начальства.

На что рассчитывать огненным знакам

Гороскоп на 10 марта 2020 года – Овен

Вы сможете легко решить домашние проблемы, а на работе не предвидятся бури. Найдите время для себя – придумайте, как подчеркнуть свою красоту.

Гороскоп на 10 марта 2020 – Стрелец

Одинокие Стрельцы могут встретить любовь всей своей жизни, поэтому постарайтесь не утонуть в делах. Возможна повышенная раздражительность, постарайтесь не метать молнии куда попало.

Гороскоп на сегодня – Лев

Тщательно продумывайте дела и поступки и будьте уверены – вам все под силу. Пора менять жизнь. У вас все получится, повышайте планку, развивайтесь и идите вперед.

На что рассчитывать земным знакам

Гороскоп на 10 марта 2020 года – Дева

Внимательно читайте документы, под которыми должны поставить подпись. Проблемы в любви могут неожиданно разрешиться. В делах возможна неожиданная неприятность.

Гороскоп на 10 марта 2020 – Телец

Придется собраться, чтобы справиться с новыми проблемами. Не лейте грязь на окружающих – негатив может к вам вернуться.

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Гороскоп на сегодня – Козерог

Может сорваться выгодное дело. Придется приложить усилия для того, чтобы сохранить хорошие отношения с близкими. Не скупитесь – добро возвращается.

Чему посвятить 10 марта 2020-го: совет от астропсихолога Александра Бабича

"Хороший день для подачи резюме, смены работы и прохождения собеседования", – спрогнозировал Бабич.

Александр Бабич сказал, что сегодня можно менять работу – Гороскоп на 10 марта 2020 года
Сегодня можно менять работу, сказал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее появился гороскоп на март 2020 всех знаков Зодиака от астролога Влада Росса. По словам эксперта, неудачниками первого весеннего месяца будут Близнецы, Козероги, Раки и Овны.

Гороскоп 2020 Зодиак Александр Бабич
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