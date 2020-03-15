Гороскоп на 15 марта всех знаков Зодиака: жесткая экономия, новый роман и наглая лесть

Стрельцам посоветовали жестко экономить / УНИАН

Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака – на воскресенье, 15 марта, и 21 лунный день – посоветовал Стрельцам потуже затянуть пояс, лучше войти в режим жесткой экономии.

Девам и Скорпионам спрогнозирован новый роман, Ракам – очень плохая новость, а Рыбам – наглая лесть.

К чему готовиться огненным знакам

Гороскоп на 15 марта 2020 года – Стрелец

Придется экономить, если не умеете – учитесь. Не забывайте, все проходит. Уделяйте больше времени самым близким людям. Будьте очень осторожны.

Гороскоп на 15 марта 2020 – Лев

Не лучшее время для шумных посиделок.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: глобальные перемены, миражи и слитый секретПостарайтесь идти к намеченной цели. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на сегодня – Овен

Никому не навязывайте свои идеалы и цели, можно действовать немного хитрее. Направьте всю свою огненную энергию в одно русло и сможете достичь желаемого.

К чему готовиться водным знакам

Гороскоп на 15 марта 2020 года – Скорпион

Весна может откорректировать вашу жизнь, возможно, появится желание изменить личную жизнь. Вы можете завязать интрижку или начать новый серьезный роман.

Гороскоп на 15 марта 2020 – Рак

Возможно, очень плохая новость вас выбьет из колеи, попытайтесь выстоять. Не ставьте клеймо на людях после первой встречи, дайте им шанс.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Постарайтесь трезво оценивать слова окружающих, возможно, кто-то вам нагло льстит. Постарайтесь выбросить хлам из души, из головы и из дома.

К чему готовиться воздушным знакам

Гороскоп на 15 марта 2020 года – Близнецы

Найдите время для себя, например, можно сходить к косметологу. Возможно, придется разбираться с вопросами, связанными с недвижимостью, не поленитесь и разузнайте, какие документы нужно оформить.

Гороскоп на 15 марта 2020 – Весы

У вас появятся силы разобраться с серьезными проблемами, главное – не здавайтесь и наведите порядок в душе.

Читайте также"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков ЗодиакаНаучитесь радоваться и наслаждаться жизнью – это делать никогда не поздно.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Если хотите получить удовольствие, займитесь любимым делом. Можно продвигать собственные проекты и реализовать свои идеи.

К чему готовиться земным знакам

Гороскоп на 15 марта 2020 года – Телец

Порвите связи с людьми, которые явно вас используют. Найдите время для общения с природой и детьми.

Гороскоп на 15 марта 2020 – Козерог

Постарайтесь не есть тяжелую пищу. Не заставляйте себя делать дела, которые вам противны.

Гороскоп на сегодня – Дева

Одинокие Девы, перестаньте убирать и выйдите наконец-то куда-то – ест шанс встретить своего будущего мужа/жену. Пора забыть старые обиды.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020-го для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что на протяжении месяца удача светит Тельцам, Рыбам, Львам и Водолеям.