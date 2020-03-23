"Большая революция": астролог назвал дату возможной смерти Путина

Владимир Путин может умереть в 2022 году, сказал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что 2020 год является последним годом президентства Владимира Путина в Российской Федерации.

В 2021-м ожидается большая революция, а в 2022-м Путин может уйти из жизни, рассказал Росс в интервью Апострофу.

По словам собеседника, в РФ возможна такая же ситуация, которая была в СССР в эпоху перестройки.

"…Мы сейчас наблюдаем последний год правления Владимира Путина. Этот год будет последним и для Единой России (партия, фактический лидер которой – Путин, – Ред.). Я вижу большую революцию в 2021 году. В 2022-м Путин, возможно, вообще уйдет из жизни", – сказал эксперт.

Напомним, Влад Росс говорил, что для Владимира Путина 2020-й год точно будет непростым. Ранее астролог прогнозировал, что в 2019-м против российского президента вызреет заговор.