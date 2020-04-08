Голодные бунты, революция и полный пипец: астролог поведал о недалеком будущем России

Астролог предрек России голодные бунты, революцию и глубокий кризис / YouTube

Цены на нефть в мире продолжают падать, что больнее всего бьет по российской экономике. И вскоре России станет попросту невыгодно вести собственную добычу нефти, а потеря такой жизненно важной статьи доходов приведет к катастрофическим последствиям для российского государства.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Цены на нефть упали, потому что Нептун, планета, позволяющая среди прочего эффективно использовать полезные ископаемые и природные ресурсы, в частности, нефть, вошел в гороскопе России в 8 дом – дом преображения и смерти. Это значит, что с нефтью все будет настолько неблагоприятно для России, что вскоре ей станет просто невыгодно добывать нефть. Ее ждет полное обрушение рынков", – отметил Росс.

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Помимо этого, по словам астролога, в дом сложностей, препятствий и долгов в гороскопе нашего "северного соседа" войдет Сатурн. А это значит, что в ближайшие два-три года долги России будут наращиваться быстрыми темпами.

Кроме того, по прогнозу Росса, серьезно потреплет нервы России Сатурн, причем это "удовольствие" растянется на несколько лет.

"Сатурн, планета большого несчастья, в марте вошел в знак Водолея. А Водолей – это, как известно, знак, под влиянием которого находится Россия. Так что с марта этого года на РФ посыпались разного плана несчастья, это уже происходит. Пока Сатурн будет оставаться в Водолее, в России будут сложности, проблемы и препятствия, одна за другой будут замораживаться программы и проекты. И только в 2023 году Сатурн выйдет из знака Водолея", – рассказал Влад Росс.

Потому, по мнению астролога, ближайшие годы для России станут периодом полной трансформации власти в государстве и смены элит. Он убежден, что нынешняя российская элита в полном составе исчезнет, и ей на смену придут совершенно новые люди.

"К власти придут люди 70-80-х годов. В России "у руля" окажутся новые лица", – уточнил Росс.

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Но до того, утверждает астролог, российский народ ждет полное обнищание.

"Голодные бунты и революция – это то, что произойдет в России в 2021 году. Особенно вероятна революция весной, в марте. И именно в этот период Путин может лишиться жизни", – рассказал Влад Росс.

Он отметил, что в свое время Путин пришел к власти как раз тогда, когда цены на нефть были низкими, и уйдет он в период таких же низких цен на нефть.

"Вообще, все это только "цветочки". Самое сильное обрушение цен на нефть, настоящий финансовый и экономический кризис в России начнутся в октябре-ноябре 2020-го. Вот тогда будет полный, простите, п…пец!", – не смог сдержать эмоций астролог.

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