Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 апреля: кто встретит близкую душу

У Дев есть шанс встретить родную душу / Reuters

В субботу, 11 апреля, – в 18 лунный день и первый выходной этой недели стоит не просто наслаждаться свободным временем – можно подвести итоги, выпустить пар, поставить новые цели и "перезагрузиться".

Для Дев гороскоп на 11 апреля 2020 года самый светлый – они могут встретить родную душу, а для Львов – темный – представителям этого знака могут оказать разрушительную помощь.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировали звезды на первый выходной

Гороскоп на 11 апреля 2020 года – Весы

Если что-то окончательно решите, не медлите. Придерживайтесь золотой середины, иначе – можете разругаться с близкими и коллегами.

Гороскоп на 11 апреля 2020 – Водолей

Не стоит покупать тонны туалетной бумаги и гречки – тратьте деньги на то, что понадобится в скором времени.

Читайте такжеАстролог сказал, когда и почему Зеленскому грозит потеря постаЕсли есть возможность отложить очень ответственные дела – отложите.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Не дайте чужим идеям захватить ваш мозг, у вас есть свои светлые мысли. Не "включайте" агрессора во время ссор с близкими.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировали звезды на первый выходной

Гороскоп на 11 апреля 2020 года – Дева

Можно поработать над отношениями с любимым человеком, всегда есть куда расти. Общайтесь, делитесь мыслями и можете встретить родную душу.

Гороскоп на 11 апреля 2020 – Телец

Если у вас есть любимое место – неплохо было бы там посидеть, наедине с собой. В компании вы можете испортить настроение не только себе. Никого не поучайте.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Вы знаете свои самые противные стороны, постарайтесь их меньше показывать тем, кто рядом. Поберегите нервы. Не соглашайтесь сходу на заманчивые предложения.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировали звезды на первый выходной

Гороскоп на 11 апреля 2020 года – Лев

Будьте очень внимательны во время реализации запланированного – помощь близкого человека может оказаться разрушительной, да и недоброжелатели могут проявить себя.

Гороскоп на 11 апреля 2020 – Овен

Запомните, если хотите, чтобы планы воплотились в жизнь – молчите и делайте все необходимое. Постарайтесь немного попоститься.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Никому не позвольте разнести в пух и прах ваши четко выстроенные планы, адекватный человек воспримет отказ нормально.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировали звезды на первый выходной

Гороскоп на 11 апреля 2020 года – Рыбы

Чем больше у вас будет дел, тем меньшее количество людей вы успеете обидеть. Пора сделать то, что давно откладывали.

Гороскоп на 11 апреля 2020 – Скорпион

Пора приложить усилия для улучшения своей фигуры.

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Гороскоп на сегодня – Рак

Дипломатичность не помешает – и не обидите никого, и лицом в грязь не ударите. Не лезьте в чужой огород.

Совет на 11 апреля от астропсихолога Александра Бабича для всех знаков Зодиака

"Найдите в этот день человека, которому вы хотите подарить цветы", – сообщил астропсихолог Главреду.