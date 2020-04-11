УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 апреля: кто встретит близкую душу

11 апреля 2020, 08:09

Сегодня Лев может получить разрушительную помощь.

Девы сегодня могут встретить родную душу – Гороскоп на 11 апреля 2020 года
У Дев есть шанс встретить родную душу / Reuters

В субботу, 11 апреля, – в 18 лунный день и первый выходной этой недели стоит не просто наслаждаться свободным временем – можно подвести итоги, выпустить пар, поставить новые цели и "перезагрузиться".

Для Дев гороскоп на 11 апреля 2020 года самый светлый – они могут встретить родную душу, а для Львов – темный – представителям этого знака могут оказать разрушительную помощь.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировали звезды на первый выходной

Гороскоп на 11 апреля 2020 года – Весы

Если что-то окончательно решите, не медлите. Придерживайтесь золотой середины, иначе – можете разругаться с близкими и коллегами.

Гороскоп на 11 апреля 2020 – Водолей

Не стоит покупать тонны туалетной бумаги и гречки – тратьте деньги на то, что понадобится в скором времени.

Читайте такжеАстролог сказал, когда и почему Зеленскому грозит потеря постаЕсли есть возможность отложить очень ответственные дела – отложите.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Не дайте чужим идеям захватить ваш мозг, у вас есть свои светлые мысли. Не "включайте" агрессора во время ссор с близкими.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировали звезды на первый выходной

Гороскоп на 11 апреля 2020 года – Дева

Можно поработать над отношениями с любимым человеком, всегда есть куда расти. Общайтесь, делитесь мыслями и можете встретить родную душу.

Гороскоп на 11 апреля 2020 – Телец

Если у вас есть любимое место – неплохо было бы там посидеть, наедине с собой. В компании вы можете испортить настроение не только себе. Никого не поучайте.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Вы знаете свои самые противные стороны, постарайтесь их меньше показывать тем, кто рядом. Поберегите нервы. Не соглашайтесь сходу на заманчивые предложения.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировали звезды на первый выходной

Гороскоп на 11 апреля 2020 года – Лев

Будьте очень внимательны во время реализации запланированного – помощь близкого человека может оказаться разрушительной, да и недоброжелатели могут проявить себя.

Гороскоп на 11 апреля 2020 – Овен

Запомните, если хотите, чтобы планы воплотились в жизнь – молчите и делайте все необходимое. Постарайтесь немного попоститься.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Никому не позвольте разнести в пух и прах ваши четко выстроенные планы, адекватный человек воспримет отказ нормально.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировали звезды на первый выходной

Гороскоп на 11 апреля 2020 года – Рыбы

Чем больше у вас будет дел, тем меньшее количество людей вы успеете обидеть. Пора сделать то, что давно откладывали.

Гороскоп на 11 апреля 2020 – Скорпион

Пора приложить усилия для улучшения своей фигуры.

Читайте такжеКогда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала датыТрудитесь, но знайте меру – силы могут неожиданно закончиться.

Гороскоп на сегодня – Рак

Дипломатичность не помешает – и не обидите никого, и лицом в грязь не ударите. Не лезьте в чужой огород.

Совет на 11 апреля от астропсихолога Александра Бабича для всех знаков Зодиака

"Найдите в этот день человека, которому вы хотите подарить цветы", – сообщил астропсихолог Главреду.

Сегодня стоит найти человека, которому хочется подарить цветы, поделился Александр Бабич – Гороскоп на 11 апреля 2020 года
Стоит найти человека, которому хочется подарить цветы, поделился Александр Бабич / УНИАН

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 апреля: кто встретит близкую душу». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:35
Гопника Путина жестко поставили на место
08:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 апреля: кто встретит близкую душу Видео
08:05
Сколько украинцев имеют иммунитет против COVID-19: биолог назвала число везунчиков в Украине
07:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 11 апреля достигло психологических отметок
07:14
До появления вакцины Украина пройдет две-три волны эпидемии коронавируса – инфекционист Курпита
06:55
Из поединка Трампа и Байдена проигравшей выйдет Украина мнение
06:39
Красиві привітання з Вербною неділею 2020 – листівки, проза та вірші
06:31
"Хотелось бы потрогать": Мисс-Украина сочно натянула трусы на развратном фото
06:29
Вырвать жало у COVID-19: ученые анонсировали противоядие от коронавируса
06:03
Вынужденно обедневшие: кто из чиновников лишится высоких зарплат
05:47
"Сочная ляля": Экс-Серебро без белья случайно засветила грудь
05:32
"Восходящая звезда богатства": астролог рассказала, кому суждено купаться в золоте
04:51
Лазарева суббота 2020 – душевные поздравления и красивые открытки
04:10
Когда Украина победит коронавирус: эпидемиолог дал неутешительный прогноз
03:18
МВФ прогнозирует после эпидемии самый масштабный кризис в истории
02:27
Легкая форма коронавируса: названы пять главных симптомов
01:43
Жуткая мутация коронавируса: медики предупредили о новой опасности
01:20
Масштабное ДТП со скорой в Харькове: много жертв
00:54
Можно бежать в обменник: аналитик пообещал падение курса доллара
00:37
"Выход пара в свисток" или угроза тюрьмы: эксперт дал прогноз посадят ли Порошенко
00:01
Руперт Гринт и Джорджия Гринт станут родителями первый раз
10 апреля, пятница
23:58
"Сидеть тебе в дурке": Добкин сцепился с Чорновол в эфире ТВ Видео
23:48
Друг Путина Лев Лещенко на карантине из-за коронавируса
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 10 апреля
23:39
Через 90 дней: в Израиле заявили о создании вакцины от коронавируса Видео
23:17
Обыски у Чорновол: экс-нардеп пригрозила, что станет генпрокурором
22:58
Хоронят в братских могилах: Ньо-Йорк захлестнула эпидемия коронавируса Видео
22:55
"На гране пика": Шмыгаль поведал, когда украинцы выйдут на работу
22:40
Народ очень напуган: как лечат коронавирус в Италии
22:20
Холостяк 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 10-04-2020 Видео
22:13
Одиозный российский пропагандист Корчевников подхватил коронавирус
22:11
"Это катастрофа": врачи бьют тревогу из-за ситуации в больницах
21:24
"Мы везде чужаки": Усик признался, почему остался в Украине
21:23
Мартин Скорсезе и Netflix снимут Убийцы лунного цветка
21:11
"Окружена, но не сломлена": Сеть взорвалась смешными мэмами из-за отсутствия Covid-19 в Николаевской области Видео
20:36
Поминальные дни переносятся: Кличко сообщил подробности
20:09
Гончарук без маски на прогулке пытался вырвать камеру у активистов Видео
20:03
Введут ли в Киеве комендантский час - ответ Кличко
19:32
Стало известно, кто снимает онлайн-уроки с ошибками для украинских школьников Видео
19:21
Чуда не произошло: СБУ ошарашила причиной "отсутствия" коронавируса в Николаеве Видео
19:00
"Да, Таня такая…": Авакову стыдно за обыски у Чорновол Видео
18:59
"Затянуть пояса": Зеленский пригрозил госслужащим снижением зарплат
18:27
Вызывает удушье: медики шокировали информацией о коронавирусе
18:13
Уникальная каша: диетолог объяснила, чем полезна полба Видео
18:10
11 апреля – какой праздник – всё, что надо делать в Лазареву субботу Видео
18:03
Пожар в Чернобыльской зоне прогрессирует: NASA шокировало фото из космоса Видео
17:48
Обыски у Черновол - очередная "тухлятина" мнение Видео
17:37
"Лично не убивала, но была там": эксперт спрогнозировал судьбу Татьяны Черновол
17:36
800 грн каждому на карту: мошенники распространяют фейки от Приватбанка
17:19
Новый трейлер Final Fantasy 7 Remake почти подтвердил PC-версию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять