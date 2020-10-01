Астролог сказал, кому светит встреча с "папиком"

Рыбам спрогнозирована встреча с "папиком", поделился астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для Рыб и отметил, что представители этого знака Зодиака могут встретить свою судьбу, "папика" – человека, у которого есть огромный потенциал и деньги.

Рыбам будет особенно фартить в любви, на работе и в деятельности, которая связана с дипломатической службой, рассказал эксперт Главреду.

"…Если Рыбы более прагматично будут относиться к отношениям, как Девы, они смогут ухватить птицу счастья за хвост и встреть свою судьбу, принца на белом коне. У них могут быть благоприятные ситуации, касающиеся покровительства и продвижения…", – сказал эксперт.

Росс добавил, что рожденные под этим знаком люди могут войти в новое общество и найти хороших друзей. По его словам, в новом обществе Рыб ждет успех.Читайте такжеПолнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку