Астрологи сказали, на чью голову свалится богатство

Богатство можно получить не благодаря приложенным усилиям, сообщили эксперты.
Астрологи спрогнозировали, что в сентябре 2020 года один знак Зодиака – Tелец – неожиданно разбогатеет.
Тельцам на голову свалится богатство, пишет slovofraza.com.
По словам экспертов, в жизни этого знака материальный успех может стать результатом удачи и решительности, а не приложенных усилий.
"Внимательный Tелец сумеет вовремя среагировать на удачные обстоятельства и воспользоваться шансом. Это поможет поучаствовать в выгодном проекте и зарекомендовать себя в качестве профессионала с крупным денежным бонусом в виде поощрения", – отмечается в материале.
- Ранее астролог Влад Росс говорил, что в сентябре текущего года Тельцам грозят неприятные сюрпризы, их могут "кинуть" на крупную сумму.
- Эксперт добавил, что им не стоит подписывать важные документы и заниматься инвестиционными проектами.
Автор: Екатерина Присяжнюк