"Дом денег": астролог назвал самый фартовый знак сентября

В сентябре самым фартовым знаком Зодиака будет Рак, спрогнозировал астролог / УНИАН

В сентябре 2020 года самым фартовым знаком Зодиака будет Рак, Ракам светят большие подарки, их карьера будет стремительно развиваться.

В дом Рака – дом денег – войдет Венера, а это сулит удачные и выгодные приобретения, в частности, недвижимости и авто, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, Ракам также спрогнозировано везение в делах, которые связаны с финансами и бизнесом.

"…к нему (к Раку – Ред.) могут вернуться старые проверенные партнеры. Также представители этого знака могут получить более прибыльную должность или освоят более перспективный и выгодный вид деятельности…", – спрогнозировал эксперт.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что Ракам будет фартить в августе 2020 года. Астролог говорил, что Раки могут успешно решить финансовые вопросы и сделать удачные крупные покупки.