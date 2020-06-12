УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Тиран и гуляка": названы самые плохие мужья по знаку Зодиака

12 июня 2020, 17:43

У женщин не будет простой жизни с Овнами, предупредили эксперты.

Астрологи выяснили, что Овны, Львы и Водолеи – самые плохие мужья – Гороскоп 2020
Овны, Львы и Водолеи – самые плохие мужья, выяснили астрологи / astronews_muhurta

Самыми плохими мужьями по знаку Зодиака являются Овны, Львы и Водолеи – Овен может стать тираном, Лев – любитель дифирамбов и мало интересуется чужим мнением, а Водолей – "гуляка".

С Овнами у женщин не будет простой жизни, они вспыльчивые, грубые, не умеют вести переговоры и считают себя всегда правыми, пишет SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По данным экспертов, Львы всегда ставят на первое место себя, им нужно быть любимыми, а избраннице придется справляться самой.

Астрологи добавили, что мужчины-Водолеи обожают независимость, они могут вести себя, как дети, быть вспыльчивыми и капризными. Водолеи – собственники, могут гулять в свое удовольствие, а женщинам этого не позволяют.

Читайте такжеЛуна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время"…Женщине придется постоянно утешать и убеждать мужчину в своей верности. Он не терпит конкуренции, однако сам проводит много времени погруженным в себя", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что идеальным мужем по знаку Зодиака является мужчина-Дева. Астрологи выяснили, что мужчины-Девы обычно умны, хороши собой и отлично воспитаны.

гороскоп Зодиак муж
Сейчас вы просматриваете новость «"Тиран и гуляка": названы самые плохие мужья по знаку Зодиака». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:44
СБУ ко Дню России потроллила посольства РФ патриотическими муралами
17:43
"Тиран и гуляка": названы самые плохие мужья по знаку Зодиака
17:34
Новое ослабление карантина в Украине с 15 июня: что еще разрешат
17:15
РФ обвинили в нарушении международных правил при поставках нефтепродуктов в Украину
17:06
"Возвращайтесь в Африку": как Англию накрыли массовые беспорядки
16:45
Ветер Любви 2 сезон - что было в 81 и 82 серии 12-06-2020 Видео
16:30
Фурор на пляже: модные купальники и как выбрать идеальный - фото Фото
15:34
Украина получила от МВФ новый транш: названа сумма Видео
15:29
Санкции США ударят по Германии: у Берлина будут проблемы из-за Северного потока-2 – СМИ
15:22
Украине необходимо ввести пошлины на российские нефтепродукты – эксперт
15:16
Как убрать рекламу на YouTube при просмотре роликов: нужен один символ
15:09
"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТП Видео
14:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
14:30
Похудение за неделю: топ-3 экспресс-диеты
14:27
Пропали дети: ЧП в санатории под Киевом
14:27
"Не забудьте аптечку": в Украину идут похолодание и смерчи – синоптик Видео
14:14
Украина в шаге от ужесточения карантина: в Минздраве назвали области, где бушует COVID-19
14:08
Жена Зеленского подхватила коронавирус Видео
13:44
"Мытець" снова не смог: почему Вакарчук покидает украинский политический гадюшник мнение
13:43
Луна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять