"Тиран и гуляка": названы самые плохие мужья по знаку Зодиака

Овны, Львы и Водолеи – самые плохие мужья, выяснили астрологи / astronews_muhurta

Самыми плохими мужьями по знаку Зодиака являются Овны, Львы и Водолеи – Овен может стать тираном, Лев – любитель дифирамбов и мало интересуется чужим мнением, а Водолей – "гуляка".

С Овнами у женщин не будет простой жизни, они вспыльчивые, грубые, не умеют вести переговоры и считают себя всегда правыми, пишет SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По данным экспертов, Львы всегда ставят на первое место себя, им нужно быть любимыми, а избраннице придется справляться самой.

Астрологи добавили, что мужчины-Водолеи обожают независимость, они могут вести себя, как дети, быть вспыльчивыми и капризными. Водолеи – собственники, могут гулять в свое удовольствие, а женщинам этого не позволяют.

Читайте такжеЛуна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время"…Женщине придется постоянно утешать и убеждать мужчину в своей верности. Он не терпит конкуренции, однако сам проводит много времени погруженным в себя", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что идеальным мужем по знаку Зодиака является мужчина-Дева. Астрологи выяснили, что мужчины-Девы обычно умны, хороши собой и отлично воспитаны.