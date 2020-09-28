Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет

Кошелек одного знака Зодиака может серьезно пополниться.
В 12 лунный день – во вторник, 29 сентября, посчастливиться может четырем знакам Зодиака – Телец, Водолей, Близнецы и Скорпион.
Гороскоп на 29 сентября 2020 года спрогнозировал Тельцам денежный успех, а Близнецам – новое место, пишет supercook.ru.
В прогнозе говорится, что Скорпионы в этот день могут получить серьезную прибыль, а Водолеи – почет.
К чему готовиться во вторник представителям земной стихии
- Гороскоп на завтра – Телец
Если не поддаваться иллюзиям и правильно оценивать ситуацию, можно достичь успеха в финансовой сфере. Откажитесь от слишком радужного взгляда на дела.
- Гороскоп на 29 сентября 2020 года – Дева
Из-за нового знакомства в жизни возможны неприятности. Противопоказана болтовня, есть угроза болезней, соблазнов и обманов. Соблюдайте осторожность и не теряйте внимательность.
- Гороскоп на 29 сентября 2020 – Козерог
Новое знакомство способно внести в жизнь "темные краски". Запоминайте сны, они могут воплотиться в жизнь.
К чему готовиться во вторник представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 29 сентября 2020 года – Водолей
Вам под силу завершить разные дела – есть шанс укрепить авторитет, добиться уважения и почета.
- Гороскоп на 29 сентября 2020 – Весы
Из-за брошенных на ветер слов возможны проблемы. Можно неожиданно получить новость. Лучше отказаться от перемещений – прогнозируются катастрофы. На работе ожидаются изменения.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Главный источник дохода может измениться. Прогнозируется открытие новых горизонтов. Не стоит отказываться от помощи. После обеда можно получить плохое известие.
К чему готовиться во вторник представителям водной стихии
- Гороскоп на 29 сентября 2020 года – Рыбы
"Темные известия" могут негативно повлиять на состояние тела и души. Слушайте то, что шепчет интуиция.
- Гороскоп на 29 сентября 2020 – Рак
Ожидается нерадужный день. Вы можете хотеть того, что невозможно воплотить в жизнь.
- Гороскоп на завтра – Скорпион
На жизненном пути могут попадаться "ухабы", не теряйте лицо. Вам светит серьезная прибыль.
К чему готовиться во вторник представителям огненной стихии
- Гороскоп на 29 сентября 2020 – Овен
Новое знакомство способно повлечь "темные" последствия. Нехороший день для того, чтобы решать что-то важное. Откажитесь от лишнего общения.
- Гороскоп на 29 сентября 2020 года – Стрелец
Вам под силу открыть новые горизонты. Позитивные изменения возможны благодаря вмешательству покровителей или "шишек".
- Гороскоп на завтра – Лев
Знакомство может вылезти боком. Откажитесь от любовных "переворотов". Важные решения лучше принять в другой день.