Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет

Четырем знакам Зодиака во вторник посчастливится, говорится в астропрогнозе / Анастасия Олейникова для Главреда

В 12 лунный день – во вторник, 29 сентября, посчастливиться может четырем знакам Зодиака – Телец, Водолей, Близнецы и Скорпион.

Гороскоп на 29 сентября 2020 года спрогнозировал Тельцам денежный успех, а Близнецам – новое место, пишет supercook.ru.

В прогнозе говорится, что Скорпионы в этот день могут получить серьезную прибыль, а Водолеи – почет.

К чему готовиться во вторник представителям земной стихии

Гороскоп на завтра – Телец

Если не поддаваться иллюзиям и правильно оценивать ситуацию, можно достичь успеха в финансовой сфере. Откажитесь от слишком радужного взгляда на дела.

Гороскоп на 29 сентября 2020 года – Дева

Из-за нового знакомства в жизни возможны неприятности. Противопоказана болтовня, есть угроза болезней, соблазнов и обманов. Соблюдайте осторожность и не теряйте внимательность.

Гороскоп на 29 сентября 2020 – Козерог

Новое знакомство способно внести в жизнь "темные краски". Запоминайте сны, они могут воплотиться в жизнь.

К чему готовиться во вторник представителям воздушной стихии

Гороскоп на 29 сентября 2020 года – Водолей

Вам под силу завершить разные дела – есть шанс укрепить авторитет, добиться уважения и почета.

Гороскоп на 29 сентября 2020 – Весы

Из-за брошенных на ветер слов возможны проблемы. Можно неожиданно получить новость. Лучше отказаться от перемещений – прогнозируются катастрофы. На работе ожидаются изменения.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Главный источник дохода может измениться. Прогнозируется открытие новых горизонтов. Не стоит отказываться от помощи. После обеда можно получить плохое известие.

К чему готовиться во вторник представителям водной стихии

Гороскоп на 29 сентября 2020 года – Рыбы

"Темные известия" могут негативно повлиять на состояние тела и души. Слушайте то, что шепчет интуиция.

Гороскоп на 29 сентября 2020 – Рак

Ожидается нерадужный день. Вы можете хотеть того, что невозможно воплотить в жизнь.

Гороскоп на завтра – Скорпион

На жизненном пути могут попадаться "ухабы", не теряйте лицо. Вам светит серьезная прибыль.

К чему готовиться во вторник представителям огненной стихии

Гороскоп на 29 сентября 2020 – Овен

Новое знакомство способно повлечь "темные" последствия. Нехороший день для того, чтобы решать что-то важное. Откажитесь от лишнего общения.

Гороскоп на 29 сентября 2020 года – Стрелец

Вам под силу открыть новые горизонты. Позитивные изменения возможны благодаря вмешательству покровителей или "шишек".

Гороскоп на завтра – Лев

Знакомство может вылезти боком. Откажитесь от любовных "переворотов". Важные решения лучше принять в другой день.