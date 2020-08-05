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"Преследуют опасность и несчастья": астролог предупредил, кому быть крайне осторожными

5 августа 2020, 17:38

Один знак Зодиака во второй половине августа сможет попасть за границу, поделился эксперт.

Астролог предупредил, что Козерогам в первой половине августа нужно быть крайне осторожными в дороге – Гороскоп на август 2020
Козерогам в первой половине августа нужно быть крайне осторожными в дороге, предупредил астролог / sobakidendy-news.ru

В первой половине августа 2020 года Козерогов будет преследовать опасность несчастных случаев и аварий.

Козерогам необходимо быть крайне осторожными в дороге, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник добавил, что во второй половине августа Козероги смогут выехать за границу, этот период ожидается весьма благоприятным для путешествий и дальних поездок.

По его словам, также наступит хорошее время для получения некого сана.

"…Первая половина месяца у Козерогов тоже будет сложной. Их будет преследовать опасность ДТП и несчастных случаев", – спрогнозировал эксперт.

Ранее Влад Росс поделился, что в августе этого года главными лузерами могут стать Весы – им грозят суды, а счастливчиками месяца способны быть Раки – им светит высокооплачиваемая работа.

гороскоп на август 2020 знаки Зодиака Влад Росс
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