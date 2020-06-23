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"Все на блюдечке": астрологи сказали, кого ждет крупное везение

Одному знаку Зодиака стоит повышать планку, посоветовали эксперты.

23 июня 2020, 17:15
Астрологи спрогнозировали, что Львам и Козерогам в июле крупно повезет – Гороскоп на июль 2020 года
Львам и Козерогам в июле крупно повезет, спрогнозировали астрологи / Reuters

Астрологи составили гороскоп на июль 2020 года и отметили, что крупное везение спрогнозировано двум знакам Зодиака – Лев и Козерог.

Благодаря целеустремленности и упрямству Львы смогут добиться поставленной цели, будет казаться, что Вселенная решила предоставить им желанное на блюдечке, пишет SlovoFraza.

Львам посоветовали браться за сложные дела, повышать планку, расставить правильно приоритеты и не отвлекаться от подъема по карьерной лестнице.

"…K началу августа вы уже сможете похвастаться увеличением прибыли и привлекательными перспективами", – отмечается в материале.

В июле Козероги, которые кажутся слишком замкнутыми, могут почувствовать себя раскованно и легко, стать более общительными и открытыми и завести полезные деловые знакомства.

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Напомним, в гороскопе на июнь 2020, который составил астролог Влад Росс, говорится, что Львы могут стать жертвой преступников, а Козерогам светит существенное продвижение в бизнесе.

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