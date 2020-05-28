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Гороскоп на июнь 2020 года: астролог назвал самые плохие дни для путешествий

28 мая 2020, 13:45

С 11 по 13 июня не стоит отправляться в путь, посоветовал эксперт.

Астролог предупредил, что самое неблагоприятное время для путешествий в июне – 2-8 число – Гороскоп на июнь 2020
Самое неблагоприятное время для путешествий в июне – 2-8 число, предупредил астролог / УНИАН

В июне самым неблагоприятным временем для любых путешествий является период со 2 по 8 число.

На море лучше отправляться в первый день месяца, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, также лучше не начинать путешествия и не отправляться в путь с 11 по 13 июня и с 16 по 21 число.

"Наиболее неблагоприятные дни для любых путешествий – 2-8 июня. Потому, если собираетесь на море, то отправляйтесь в первый же день месяца…",  – поделился собеседник.

Астролог добавил, что в июне многие могут оказаться в подвешенном состоянии – со старым нужно прощаться, а новое еще не сформировалось.

Ранее Влад Росс говорил, что из-за коридора затмений в июне ожидается мало хорошего, в жизни людей возможны важные перемены. Астролог прогнозировал, что возможно изобретение вакцины от китайского коронавируса Covid-19.

астролог Влад Росс Гороскоп 2020
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