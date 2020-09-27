Гороскоп на октябрь 2020: кому светят признание и слава

В октябре одному знаку Зодиака астрологи советуют делать добрые дела.
Гороскоп на октябрь 2020 года прогнозирует знаку Зодиака Рыбы возможность добиться признания и популярности.
Рыбам советуют делать добро – можно прославиться в качестве благотворителей и волонтеров, пишет slovofraza.com со ссылкой на сведения астрологов.
Эксперты добавили, что представителям этого знака светит признание в искусстве, их творчество может стать популярным.
"…последнее, на что Рыбам будет везти – на интуицию. Она всегда будет давать хорошие результаты. Рыбы должны доверять чутью, тогда будут удачливы и в работе, и в деньгах, и в любви, и во всем остальном – смотря куда их направляет внутренний голос", – отмечается в гороскопе.
- Ранее астрологи сообщили, что в октябре этого года среди знаков Зодиака счастливчиком №1 станет Козерог.
- По данным экспертов, инициативы Козерогов увенчаются успехом, если представители этого знака будут много трудиться и все тщательно просчитают.
Автор: Екатерина Присяжнюк