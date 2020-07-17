Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июля: кому светит новый роман, а кому - большая прибыль

У Раков возможны проблемы в семейных отношениях, говорит гороскоп

Гороскоп на субботу, 18 июля, Козерогам пообещал изменения в личной жизни, а Скорпионов предостерег от излишних переживаний по пустякам.

Кроме того, Звезды предупредили Стрельцов о серьезных проблемах со здоровьем, пишет SuperCook.ru.

Чего ждать завтра водным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 июля 2020 года – Скорпион

Удача вам сопутствует во всем. Не стоит нервничать из-за пустяков. Если возникнет проблема, попробуйте подойти к ней по-философски.

Гороскоп на 18 июля 2020 – Рак

Вас будут переполнять негативные эмоции. Из-за этого возможны проблемы в семейных отношениях. Постарайтесь сдерживаться и не грубить окружающим.

Гороскоп на завтра – Рыбы

День будет очень насыщенным, вас ждут противоречивые события. Сконцентрируйтесь на какой-то одной проблеме.

Чего ждать 18 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 июля 2020 года – Овен

Торговые сделки и заключенные договора принесут прибыль. Успех возможен даже в рискованных операциях.

Гороскоп на 18 июля 2020 – Стрелец

Не исключены серьезные проблемы со здоровьем, поэтому следует обратиться к врачу. Не затягивайте с визитом - даже если кризис минует, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Гороскоп на завтра – Лев

Жизненный потенциал на нуле. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, откажитесь от экстравагантных поступков или широких жестов.

Чего ждать завтра воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 июля 2020 года – Близнецы

Представителей знака ждут новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в любовные.

Гороскоп на 18 июля 2020 – Весы

Неудачный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Возможно вам попытаются навязать какое-то мнение. Доверяйте только своей интуиции.

Гороскоп на завтра – Водолей

Если вам предложат выгодное сотрудничество, не раздумывайте долго. Вероятна прибыль и дивиденды от предложений, имеющих отношение к крупным капиталовложениям.

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Чего ждать 18 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 18 июля 2020 года – Телец

Хороший день во всех отношениях. На работе много новых дел, которые вам по душе. Вашу активность заметит начальство или партнеры по бизнесу.

Гороскоп на 18 июля 2020 – Дева

Вам придется отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды. Звезды рекомендуют активно защищать собственные интересы, иначе ход событий изменится не в вашу пользу.

Гороскоп на завтра – Козерог

Женщин-Козерогов ждут изменения в личной жизни. Может закрутиться новый роман. Мужчинам-Козерогам придется активно отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды.

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Напомним, ранее астрологи выяснили, что умнейшими из 12 знаков Зодиака являются Близнецы, Стрелец и Скорпион.