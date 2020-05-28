УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка

28 мая 2020, 12:18

Львам светит перспективная встреча, а Весам грозят крупные финансовые потери.

Новые источники заработка могут получить четыре знака Зодиака – Гороскоп на завтра 29 мая 2020 года
Четыре знака Зодиака могут получить новые источники заработка / Reuters

Гороскоп на пятницу, 29 мая, спрогнозировал Девам, Козерогам, Овнам и Стрельцам позитивные перемены в финансовой сфере – эти знаки Зодиака могут получить новые источники заработка.

Львам сулят перспективную встречу, а Весов предупредили о возможных крупных денежных потерях, говорится в прогнозе, обнародованном на SuperCook.ru.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировано на пятницу

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не стоит отказываться от поездок, они могут оказаться удачными. Сил будет достаточно. Возможны вещие сны. 

Гороскоп на 29 мая 2020 года – Рак

Лучше не проводить деловые встречи в первой половине дня. Пора переходить на правильное питание.

Гороскоп на 29 мая 2020 – Скорпион

Можно достичь успеха, если самостоятельно творить. Если вас что-то не устраивает, соберитесь с мыслями и все обсудите.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировано на пятницу

Гороскоп на завтра – Дева

Можно начинать новые дела, есть шанс достичь успеха. Стоит быть гибкими. Возможно появление новых источников заработка.

Гороскоп на 29 мая 2020 года – Козерог

Есть шанс сменить сферу деятельности. Не стоит принимать решения, основываясь на советах, все решайте сами.

Гороскоп на 29 мая 2020 – Телец

Возможно, придется принимать важные решения. Посиделки с друзьями могут негативно повлиять на материальное положение.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировано на пятницу

Гороскоп на завтра – Лев

Женщины-Львы могут встретить человека, с которым возможны серьезные отношения. Люди творческих профессий могут получить возможность полностью самовыразиться.

Гороскоп на 29 мая 2020 года – Овен

Мужчинам-Овнам можно идти на риск, не стоит сдерживать порыв к творчеству. Женщины-Овны могут рассчитывать на романтические встречи.

Гороскоп на 29 мая 2020 – Стрелец

Мужчины-Стрельцы могут запутаться в любовных сетях. Есть шанс получить подарок от близкого человека. 

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировано на пятницу

Гороскоп на завтра – Водолей

Полноценно отдыхайте. Физические нагрузки и риск могут навредить здоровью. В делах можно достичь отличных результатов, если не терять решимость и блеснуть деловой хваткой.

Гороскоп на 29 мая 2020 года – Близнецы

Возможно, препятствия не удастся преодолеть, и силы будут потрачены зря. Могут мучить головные боли и плохие сны.

Гороскоп на 29 мая 2020 – Весы

Не время идти на риск. Не стоит перегружать себя работой. Пора поменять обстановку и хорошо отдохнуть.

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:59
Безработный принц Гарри просит денег у отца для самостоятельной жизни
12:53
Ливни с грозами и градом: Украину атакует новый циклон Видео
12:49
В НАН сделали заявление о пике COVID-19 в Украине
12:22
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая
12:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка Видео
12:15
Защита в интернете: что такое VPN и зачем он нужен новости компании
12:09
Концертного менеджера Кобзона и Николаева обвинили в мошенничестве
12:08
Попросил прощения и попрощался: в Полтаве застрелился чиновник
12:07
Расстрел балканского наркоторговца в Киеве: новые подробности о задержании киллеров Видео
12:06
Миллиарды убытков: министра Буславец хотят внести в реестр коррупционеров
12:01
Вчерашние регионалы готовятся взять реванш мнение
11:28
Генри Кавилл устал от роли Ведьмака
11:27
Потоп в Одессе: город затопило после мощного ливня Фото Видео
11:22
Каждый четвертый киевлянин готов голосовать за кандидата в мэры от Слуги народа – опрос
11:19
Террористы "Л/ДНР" готовятся к войне: стало известно, что происходит на оккупированном Донбассе
10:54
Тарифы на воду взлетят: почему украинцев заставят платить больше Видео
10:50
Робокоп и судья Дред не помогут: почему скандалы с силовиками будут повторяться мнение
10:30
Курс доллара серьезно подпрыгнул впервые за месяц: сколько стоит валюта
10:25
Изнасилование в Кагарлыке: опубликовано фото жертвы полицейских Видео
09:56
Когда в Украину придет настоящее лето: синоптик дал прогноз погоды
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять