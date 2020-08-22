УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 августа: лечение душ, зачатие и хорошие новости

22 августа 2020, 01:04

Овнам в воскресенье грозят происки людей, которые тайно не желают им добра.

Девам спрогнозированы хорошие новости – Гороскоп на завтра, гороскоп на 23 августа 2020 года
Хорошие новости спрогнозированы Девам / Reuters

Гороскоп 2020 на воскресенье, 23 августа, прогнозирует, что Скорпионы могут научиться лечить души, а в жизни Раков наступит хорошее время для зачатия.

Девы получат хорошие новости, говорится в прогнозе, опубликованном на SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Овны могут столкнуться с клеветой или обманом тайных недоброжелателей.

К какому воскресенью готовиться водным знакам Зодиака

Гороскоп на 23 августа 2020 года – Скорпион

Есть шанс оживить скрытый потенциал и получить новые знания. Вы можете научиться лечить души близких.

Гороскоп на 23 августа 2020 – Рыбы

Нужно закончить начатые дела. Не стоит давать клятвы и обещания. Стоит спокойно отдохнуть. Держите эмоции под контролем.

Гороскоп на завтра – Рак

Можно делать крупные покупки, вступать в брак. День подходит для зачатия. Посвятите время тихому семейному счастью.

К какому воскресенью готовиться земным знакам Зодиака

Гороскоп на 23 августа 2020 года – Телец

Женщины-Тельцы будут на высоте, им все под силу. Мужчины-Тельцы могут столкнуться с небольшими трудностями.

Гороскоп на 23 августа 2020 – Козерог

Благодаря новым знакомствам могут стать возможными карьерные и финансовые успехи. Можно общаться по работе.

Гороскоп на завтра – Дева

Есть шанс получить хорошие новости. Из-за новых знакомств возможны неприятности, в частности, обиды и разочарования.

К какому воскресенью готовиться огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 23 августа 2020 года – Стрелец

Можно общаться с активистами. Стоит заняться делами, связанными с новыми договорами, можно отправляться в поездки.

Гороскоп на 23 августа 2020 – Лев

Не стоит действовать наскоком, но и нельзя отступать. Хороший день для самовыражения и проявления талантов.

Гороскоп на завтра – Овен

Отношения с близким человеком могут усложниться из-за клеветы или обмана тайных недоброжелателей. Откажитесь от необдуманных слов и поступков.

К какому воскресенью готовиться воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 23 августа 2020 года – Весы

Может повышаться жизненный потенциал. Стоит идти навстречу судьбе. Возможны перемены.

Гороскоп на 23 августа 2020 – Близнецы

Женщины-Близнецы могут улучшить финансовое положение благодаря поездкам и делам, связанным с новыми соглашениями. Положение, которое занимают мужчины-Близнецы, может кардинально измениться после получения новости.

Гороскоп на завтра – Водолей

Не ищите приключения и не перенапрягайтесь. Во второй половине дня есть угроза ссоры из-за нечуткости или тщеславия.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 августа: лечение душ, зачатие и хорошие новости». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 августа: лечение душ, зачатие и хорошие новости
00:42
"Сок, аппетитная": Седокова похвасталась огромным бюстом
00:19
Матфей Змеесос: какой сегодня праздник 22 августа, приметы, именины Видео
00:01
"Победим режим вместе": Тихановская призвала рабочих к забастовкам Видео
21 августа, пятница
23:40
Украинские шахтеры ответили на заявление Лукашенко о заработках Видео
23:15
В Украине изобрели автомобиль для людей с инвалидностью Видео
22:56
Коронавирус в Украине и мире 21 августа: за сутки заразились 283 тысячи человек Видео
22:28
Маски, онлайн и офлайн: Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября Видео
22:14
Организатор эвакуации Навального рассказал о состоянии оппозиционера Видео
21:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 августа: кто получит покровительство планеты Видео
21:29
"Есть ложками": эксперты оценили риск отравления Навального химическим веществом Видео
21:17
В Офисе генпрокурора озвучили причину Иловайской трагедии
20:35
В РФ рассказали, когда Навального отправят в немецкую клинику Видео
20:31
Глава ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавируса Видео
20:23
Турция обнаружила в Черном море крупнейшее месторождение газа
19:59
На новом флагштоке в Киеве установили кривой герб
19:45
В Украине карантинные зоны определят по-новому: что меняется
19:42
В поездах Укрзализныци будет ездить военизированная охрана
18:56
"Состояние стабилизировалось": стало известно, куда перевезут Навального Видео
18:46
Порошенко собрался дефилировать на Марше защитников 2020, а Зеленский – вручать награды Видео
18:45
"Посредником между желтыми жилетами и Макроном": Лукашенко ответил мировым лидерам Видео
18:30
Болит спина: этот супер овощь может помочь Видео
18:30
Ужасные боли и бесконечный кашель: Елена Зеленская рассказала о перенесенном COVID-19
18:23
Сексуальные фантазии - это нормально: топ-7 самых популярных
18:03
Тихановская обжаловала результаты президентских выборов Видео
18:00
В центре Киева группа спецназа задержала шесть человек
17:54
Марш на Минск: в Беларуси анонсировали новые масштабные акции протеста Видео
17:46
Зачистки Кремля: самые громкие убийства неугодных
17:36
В Беларуси вновь задержали звукорежиссера, включившего песню Виктора Цоя "Перемен" Видео
17:33
Названа причина отказа Тихановской назвать Крым украинским Видео
17:28
Как перестать давить прыщи: эксперты дали совет Видео
17:23
"Сталинская месть": британский политолог объяснил отравление Навального Видео
17:10
Михаил Ефремов отправил потерпевшим деньги и отказался от адвоката
17:03
Зеленский заявил, что коронавирус полностью остановит медицину Видео
16:50
День знаний 1 сентября: как отметит Украина в 2020 году и кого не пустят в школу Видео
16:49
Похмелье: 4 домашних способа почувствовать себя лучше Видео
16:45
У Иво Бобула от коронавируса умерли родные
16:40
Порошенко и Турчинов причастны к организации убийств майдановцев - Жвания Видео
16:19
"Не надо за ними бегать": Лукашенко решил позвать на помощь украинских шахтеров Видео
16:15
Навального отказались отпустить на лечение за границу
16:10
В машине Ефремова во время ДТП было двое людей
16:02
"Отсечь область": Лукашенко припугнул Беларусь опасностью со стороны Запада Видео
15:58
Украина разделилась пополам в вопросе "особого статуса" Донбассу: новый опрос Видео
15:56
Стало известно, какое химическое вещество нашли в организме Навального Видео
15:42
Градусы взмоют, как флаги: на Украину надвигается новая волна жары Видео
15:34
"Держат нас за идиотов": лечащий врач Навального оценила диагноз омских медиков Видео
14:58
"Красная" зона карантина: Укрзализныця закрыла продажу билетов с четырех станций Видео
14:49
Похудение и выносливость: что нужно знать об изматывающем упражнении Берпи Видео
14:39
Ужесточение карантина: в Минздраве назвали города и районы из "красной" зоны
14:34
Жена Навального выдвинула требование к Путину Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять