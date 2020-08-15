Лукашенко грозит судьбоносное предательство: астролог назвал даты

Александр Лукашенко может столкнуться с судьбоносным предательством, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что президенту Александру Лукашенко 15-16 августа грозит судьбоносное предательство.

На протяжении августа у белорусского лидера будет сохраняться "стойкая крестовая ситуация", а это указывает на то, что ему не продержаться на своих позициях дольше двух недель, поделился эксперт с Главредом.

По его словам, если Лукашенко продержится у власти месяц, это будет нечто. Собеседник добавил, что Беларуси не грозит захват Российской Федерацией.

"Нептун, управляющий карьерой и властью, именно в эти дни в гороскопе Лукашенко встанет в жесткую оппозицию к Марсу с Черной Луной в Овне. Нептун всегда указывает на предательство, а Марс – силовые структуры", – сказал Росс.

Напомним, в конце августа прошлого года Влад Росс говорил, что в 2020 году Александр Лукашенко может неожиданно потерять власть. Астролог предупреждал, что в Беларуси могут внезапно начаться бунты.