Лунный календарь на август 2020: названы критические и "светлые" дни

В августе пять дней могут быть "светлыми" / Reuters

Астрологи составили лунный календарь на август 2020 года. В лунном календаре указаны фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни, а также, в каком знаке Зодиака находится спутник Земли.

В августе критическими и неблагоприятными днями для начала новых дел будут 7 и 14 число, свидетельствует календарь, который публикует vedmochka.net.

По данным ресурса, благоприятными для бизнеса и личной жизни будут 1, 24, 27, 29 и 31 число.

Лунный календарь – август 2020:

Хорошие дни для бизнеса и личной жизни – 20 число;

Достаточно сложные дни, требующие больших усилий и внимания – 6, 8, 9, 15 и 16 число.

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/ Скриншот с vedmochka.net

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт предупредил, что неприятности грозят Весам, Стрельцам, Рыбам и Скорпионам, а счастливчиками месяца могут стать, в частности, Раки.