УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Лунный календарь на август 2020: названы критические и "светлые" дни

2 августа 2020, 16:47

В августе ожидается два неблагоприятных дня.

В августе 2020 пять дней могут быть светлыми – Лунный календарь август 2020
В августе пять дней могут быть "светлыми" / Reuters

Астрологи составили лунный календарь на август 2020 года. В лунном календаре указаны фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни, а также, в каком знаке Зодиака находится спутник Земли.

В августе критическими и неблагоприятными днями для начала новых дел будут 7 и 14 число, свидетельствует календарь, который публикует vedmochka.net.

По данным ресурса, благоприятными для бизнеса и личной жизни будут 1, 24, 27, 29 и 31 число.

Лунный календарь – август 2020:

  • Хорошие дни для бизнеса и личной жизни – 20 число;
  • Достаточно сложные дни, требующие больших усилий и внимания – 6, 8, 9, 15 и 16 число.

Читайте такжеПолнолуние в августе 2020 года: астролог назвал время и угрозы

/ Скриншот с vedmochka.net

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт предупредил, что неприятности грозят Весам, Стрельцам, Рыбам и Скорпионам, а счастливчиками месяца могут стать, в частности, Раки.

лунный календарь Гороскоп 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Лунный календарь на август 2020: названы критические и "светлые" дни». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:55
Лупили ногами и руками: на популярном украинском курорте произошла массовая драка
16:47
Лунный календарь на август 2020: названы критические и "светлые" дни
16:18
В Греции впервые с апреля резко возросло число заражений коронавирусом
16:15
Катастрофа Boeing МАУ: в МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации Видео
15:58
Сбежавший из Беларуси оппонент Лукашенко приехал в Киев Видео
15:39
Один знак Зодиака рискует стать жертвой домушников – астролог
15:35
Громкая "тишина" на Донбассе: в ОБСЕ рассказали о сотнях нарушений Видео
15:24
Заразиться коронавирусом в поезде: ученые назвали самые опасные места Видео
15:11
Изысканные жареные кабачки: небанальный рецепт Видео
14:53
Почему лето не "убило" коронавирус: врач дал неожиданный ответ Видео
14:32
"Просто конфетка": какой будет погода в Украине завтра Видео
14:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 августа: кто получит влиятельную "крышу" Видео
14:19
Хотели посмотреть на собор: диверсанты РФ рассказали, зачем приехали в Беларусь Видео
14:10
Кто "съест" всю вакцину от коронавируса и когда ее хватит всем - прогноз Bloomberg Видео
13:46
Может "потрусить" в любой момент: где в Украине ждать землетрясений
13:25
Вакцина от коронавируса: в Минздраве рассказали, на что рассчитывать украинцам Видео
12:59
Жесткий "замес": в Одессе устроили массовое побоище Видео
12:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 августа: обострение чувств и денежные успехи Видео
12:30
Карантинный бунт регионов: Степанов дал жесткий ответ Видео
12:29
"Жаль, что не Натаха Влащенко": активист позлорадствовал избиению телеведущей в поезде Видео
12:09
В МОЗ назвали уровень смертности от COVID-19 и области, где чаще умирают Видео
12:03
Лукашенко остается молча согласиться на союз с РФ мнение
11:57
"Путин, введи войска": генерал СБУ назвал цель боевиков Вагнера в Беларуси Видео
11:39
COVID-19 уже не тот: врач рассказала, как изменились симптомы коронавируса в Украине
11:28
Женщина, которую в поезде на глазах у сына пытались изнасиловать, рассказала новые подробности Видео
11:20
"Воевали в Украине": Минск принял жесткое решение по делу боевиков Вагнера Видео
10:58
Кравчук предложил "особую систему управления" для ОРДЛО
10:31
Ученые опровергли пользу масок для лица в борьбе с COVID-19 Видео
10:17
Что общего между Трампом, Лукашенко и Путиным мнение
10:11
Коронавирус в Киеве 2 августа: заразились еще больше сотни человек
09:53
Кравчук выступил за привлечение США к переговорам по Донбассу
09:30
Проводники умоляли взять деньги: подробности нападения на женщину в поезде Видео
09:24
Эксперты выяснили, почему медики заражаются COVID-19 чаще, чем пациенты
08:55
Коронавирус в Украине "оборзел" - за сутки более 1100 случаев заражения Видео
08:33
Ученые назвали места, где больше всего шансов заразиться коронавирусом
08:05
Первый шаг – наступательный: Кравчук рассказал, с чего начнет переговоры по Донбассу Видео
07:42
Трампа из Белого Дома придется насильно изгонять армии США мнение
07:25
Коронавирус в Украине и мире 2 августа: за сутки заболели 260 тысяч человек Видео
06:59
Почему Украина идет на полшага впереди России и Беларуси мнение
06:35
Завяжи меня: в моду входят умопомрачительные платья и юбки из 50-х Фото
06:09
Астролог назвал главного лузера августа
04:45
"Его поездки иногда заканчиваются неожиданно": Кулеба оценил назначение Кравчука в ТКГ Видео
04:22
Модное окрашивание волос для женщин после 40 лет: главные цвета осени 2020 Фото
04:10
Захват Россией Херсонской области: в разведке Украины рассказали о целях учений Кавказ-2020
04:04
Политолог сказал, что Путин считает своим ключевым преимуществом Видео
03:30
Выстрел в голову: полицейские раскрыли новые детали ликвидации Скрипника Видео
02:57
Опасный сценарий эпидемии COVID-19: Ляшко спрогнозировал число смертей Видео
02:22
Ляшко объяснил, почему в Украине обострилась ситуация с COVID-19 Видео
01:52
"Повышение зарплаты, бонусы": одному знаку Зодиака подфартит на работе – астролог
01:30
Боль и адская температура: врач рассказала об ужасах коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять