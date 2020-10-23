Один знак Зодиака ждет тотальная удача – астрологи

Ракам во всех делах будет сопутствовать удача, поделились астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи составили гороскоп на конец октября 2020 года и отметили, что знаку Зодиака Рак светит тотальная удача.

Ракам спрогнозирована удача во всем, за что бы они не взялись, приводит прогноз экспертов slovofraza.com.

В астропрогнозе отмечается, что представителям этого знака Зодиака необходимо захотеть перемен и перестать жить прошлым.

"…Пришло время кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Звезды поспособствуют успеху. Идите вперед без оглядки на былое. И тогда все точно получится!..", – отмечается в материале.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для Раков на октябрь текущего года.

По словам эксперта, Ракам грозит неблагоприятный период для отношений. Росс говорил, что представителей этого знака Зодиака может бросить любимый человек.

Также астролог предупреждал, что Ракам грозят неприятности, связанные с поездками и вложением денег.