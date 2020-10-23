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Один знак Зодиака ждет тотальная удача – астрологи

23 октября 2020, 05:55

Водному знаку Зодиака советуют перестать жить прошлым.

Астрологи поделились, что Ракам во всех делах будет сопутствовать удача – Гороскоп на октябрь 2020 Рак
Ракам во всех делах будет сопутствовать удача, поделились астрологи / Анастасия Олейникова для Главреда

Астрологи составили гороскоп на конец октября 2020 года и отметили, что знаку Зодиака Рак светит тотальная удача.

Ракам спрогнозирована удача во всем, за что бы они не взялись, приводит прогноз экспертов slovofraza.com.

В астропрогнозе отмечается, что представителям этого знака Зодиака необходимо захотеть перемен и перестать жить прошлым.

"…Пришло время кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Звезды поспособствуют успеху. Идите вперед без оглядки на былое. И тогда все точно получится!..", – отмечается в материале.

  • Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для Раков на октябрь текущего года.
  • По словам эксперта, Ракам грозит неблагоприятный период для отношений. Росс говорил, что представителей этого знака Зодиака может бросить любимый человек.
  • Также астролог предупреждал, что Ракам грозят неприятности, связанные с поездками и вложением денег.

Знак Зодиака Рак

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

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