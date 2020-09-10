Ретроградный Марс 2020: астролог предупредила, какие знаки попадут под удар

В период ретроградности планеты у одного знака Зодиака возможны проблемы с сердцем, спрогнозировала эксперт.
Астролог Марина Скади предупредила, что в период, который называется ретроградный Марс 2020 под удар попадут два знака Зодиака – Овен и Весы.
Для Овнов наступит критический период, говорится в статье эксперта на tsn.ua.
По словам Скади, Овнам грозит сильное внутреннее перенапряжение, из-за которого возможны проблемы с сердцем и упадок сил.
"…Марс управляет знаком Овна, здесь он очень сильный, но его ретроградность в соединении с Черной Луной и напряжении с Сатурном, Юпитером и Плутоном, дает высвобождение всего накопившегося негатива за предыдущие два года…", – предупредила Скади.
Астролог добавила, что у Весов ослабнет способность владеть собой, а из-за этого возможны резкие и импульсивные реакции.
"…Появляется склонность предъявляет слишком завышенные требования к другим людям, из-за чего можно потерять их симпатию и уважение. Из-за невнимательности повышается опасность несчастного случая", – подчеркнула эксперт.
- Ранее сообщалось, что период ретроградности Марса наступит 10 сентября и продлится до 14 ноября.
- Викканская жрица Елена Кузьмич поделилась, что в это период нельзя покупать технику и планировать новый проект, но можно менять поведение и подход к работе.
Что такое ретроградность планеты
Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.
В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.