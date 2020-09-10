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Ретроградный Марс 2020: астролог предупредила, какие знаки попадут под удар

10 сентября 2020, 21:08

В период ретроградности планеты у одного знака Зодиака возможны проблемы с сердцем, спрогнозировала эксперт.

Астролог предупредила, что в период ретроградности Марса под удар попадут Овен и Весы – Ретроградный Марс 2020 Овен
В период ретроградности Марса под удар попадут Овен и Весы, предупредила астролог / astronews_muhurta

Астролог Марина Скади предупредила, что в период, который называется ретроградный Марс 2020 под удар попадут два знака Зодиака – Овен и Весы.

Для Овнов наступит критический период, говорится в статье эксперта на tsn.ua.

По словам Скади, Овнам грозит сильное внутреннее перенапряжение, из-за которого возможны проблемы с сердцем и упадок сил.

"…Марс управляет знаком Овна, здесь он очень сильный, но его ретроградность в соединении с Черной Луной и напряжении с Сатурном, Юпитером и Плутоном, дает высвобождение всего накопившегося негатива за предыдущие два года…", – предупредила Скади.

Астролог добавила, что у Весов ослабнет способность владеть собой, а из-за этого возможны резкие и импульсивные реакции.

"…Появляется склонность предъявляет слишком завышенные требования к другим людям, из-за чего можно потерять их симпатию и уважение. Из-за невнимательности повышается опасность несчастного случая", – подчеркнула эксперт.

  • Ранее сообщалось, что период ретроградности Марса наступит 10 сентября и продлится до 14 ноября.
  • Викканская жрица Елена Кузьмич поделилась, что в это период нельзя покупать технику и планировать новый проект, но можно менять поведение и подход к работе.

Что такое ретроградность планеты

Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.

В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.

Ретроградный Марс 2020 гороскоп Овен гороскоп Весы Марина Скади
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