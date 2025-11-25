Путин повторил ошибку Гитлера, война закончится победой Украины в 2027-2028 годах – Дикий

28 пунктов Трампа предлагают Украине "мир", как в Чечне, они позволят России через год-два возобновить войну и попытаться добить жертву, предостерег Дикий.

Трамп бросает Путину спасательный круг, вынуждая Киев к промежуточной капитуляции и позволяя РФ добить Украину позже – Дикий / Коллаж: Главред

Американский "мирный план", так называемые 28 пунктов Трампа наделали немало шума и были вполне ожидаемо скептически восприняты в Украине. Не в восторге от этих пунктов и в Европе. Прежде всего потому что этот "план" учитывает исключительно традиционные "хотелки" и требования России, например, признание российскими Крыма, Луганска и Донецка, а Херсона и Запорожья, куда российские войска так и не дошли, "замороженными на линии соприкосновения", сокращение количества ВСУ, отказ Киева от вступления в НАТО и многое другое, что точно не в интересах Украины.

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий рассказал Главреду, чем опасны для Украины 28 пунктов Трампа, и почему они делают неизбежной новую попытку России через год-два добить нашу страну, сколько еще способна воевать РФ, какую ошибку Гитлера сейчас совершает Путин, а также что дает Украине шанс одержать победу в 2027-2028 годах.

Как вы оцениваете 28 пунктов Трампа? Какие из них являются наиболее опасными для Украины, а какие могут быть приемлемыми для нас?

28 пунктов Трампа точно не являются планом мира. То, что нам выкатили, является условиями капитуляции, выполнения которых от нас требует Россия теперь уже вместе со своим влиятельным союзником Трампом.

Вспомните, сколько в украинском обществе было дискуссий о потенциальной роли Трампа, сколько наивных людей у нас ждали от него давления на Путина и прекращения войны еще 20 января. Теперь, после появления этих 28 пунктов, даже у самых тупых не должно остаться сомнений относительно того, на чьей стороне в этой войне играет Трамп. Он является союзником Путина, то есть нашим врагом. Это признавать неприятно (для нас это крайне тяжелая реальность), но нужно.

Ключевое в этой капитуляции – следующее. Кроме того, что Россия получает все, а мы не получаем ничего, она еще и избегает любой ответственности, любого наказания за агрессию против Украины, за все военные преступления и нанесенный ею ущерб. Согласно этим 28 пунктам, РФ полностью реабилитируется и амнистируется, возвращается в круг цивилизованных государств, с нее снимаются все санкции. А в качестве вознаграждения она еще и сохраняет за собой все украинские территории, которые смогла захватить, и даже больше.

28 пунктов Трампа гарантируют уничтожение Украины, причем не когда-то через годы, а в ближайший год-два, считает Дикий / Фото: Белый дом

Это является самым страшным для мира. Такое вознаграждение России за ее агрессию означает, что мир, который существовал после 1945 года и в котором сохранялось жесткое табу на изменение границ государств, разрушен. Если вдруг этот "план" Трампа будет реализован, откроется "ящик Пандоры": дальше всем можно будет все в пропорции к их силе и способности. Таким образом, возвращается старый мир, в котором сильному можно все, а у слабого нет никаких прав, и каждый может брать себе все, что он способен взять силой.

Впрочем, для Украины самое страшное не это, а другое. В 28 пунктах Трампа четко заложена следующая агрессия России, поскольку им предусматривается наше разоружение, запрет создавать оборонные союзы с другими странами, которые созреют для этого, и запрет иметь целый ряд вооружений, причем именно тех, которые являются действенными против РФ.

Более того, с российским дерзким цинизмом заранее прописано, как именно дальше Россия нарушит это соглашение. Там говорится об отмене всех гарантий безопасности, если Украина применит хоть что-то по территории РФ. Хотя на самом деле все гарантии, прописанные в этом "мирном плане", ничем не отличаются от Будапештского меморандума. Вообще ничем. Нигде не указано, что кто-то встанет на нашу защиту, что какая-то армия обязуется за нас вступиться в случае очередного проявления агрессии против Украины. Наоборот! Если бы даже такие государства нашлись, этот "план" запрещает размещение иностранных войск на территории Украины. Иными словами, даже эти бумажные, или "филькины", гарантии сразу теряют силу, если хотя бы одна ракета летит из Украины в Россию.

Напомню, что мы имеем дело с Путиным, который ради избрания на свой первый президентский срок взорвал несколько жилых домов в России, убив несколько сотен россиян. Как вы думаете, через сколько месяцев после подписания этого "филькиного мира" Россия заявит, что по ее территории ударила украинская ракета?

На самом деле этот срок будет определяться исключительно одним: как только мы сократим нашу армию, как предусматривает этот "мирный план", откроем границы, и у нас произойдет массовое бегство мобилизационного резерва, на следующий же день россияне заявят, что по ним прилетела ракета.

Так что эти 28 пунктов означают для нас не урегулирование по корейскому сценарию, как нам попытаются это продать, и даже не финляндский вариант. Это вариант Южного Вьетнама или Чечни, когда мир подписывается так, чтобы это гарантировало агрессору возможность возобновить агрессию и добить свою жертву, но чтобы никто другой уже не имел угрызений совести из-за того, что позволил это сделать. Поэтому Путин с Трампом готовят нам вьетнамский сценарий, и в этом "плане" прямо прописано, как дальше в очень короткой перспективе уничтожат и добьют Украину. И США это абсолютно устраивает.

Следовательно, подобный договор является абсолютно неприемлемым для Украины ни с ценностной, ни с правовой (международного права после этого больше не будет существовать), ни с прагматической, ни с практической точек зрения. Поскольку эти 28 пунктов Трампа гарантируют уничтожение Украины, причем не когда-то через годы, а в ближайшие год-два, возможно, даже полгода. Этот "план" именно об этом.

Суть того, что нам предлагается, можно сформулировать так: насильник, напавший на свою жертву, соглашается временно прекратить насильственные движения при условии, что жертва избавится от газового баллончика, баллончика с лаком для волос, пилочки для ногтей и всех других предметов, которые могут быть использованы для самообороны, острижет свои ногти и не будет сопротивляться, когда он вернется и продолжит. Это краткое изложение 28 пунктов, которые нам предлагают.

Американский план окончания войны, по мнению Дикого, предполагает, что Украину отдают России / Инфографика: Главред

Как вы оцениваете то, что этим "мирным планом" предусмотрено не только всепрощение России, но и конкретные экономические выгоды для США? То есть не только Москва выиграла бы от такого "мирного соглашения".

Да, в этом особый цинизм "плана": Украину отдают России, но при этом США еще и на этом "навариваются".

Есть ли, по-вашему, у Украины опция не соглашаться на эти 28 пунктов и сопротивляться подписанию соглашения такого содержания?

Однозначно есть. У Украины нет опции соглашаться на этот "план". Ведь если мы на это согласимся, у нас просто не будет шанса на выживание, потому что мы согласимся на то, что нас убьют. Пока жертва сопротивляется, у нее остается шанс на жизнь.

Конечно, сопротивляться Украине сейчас будет очень трудно, но согласиться – это смерть сразу. А так, еще останется вопрос, кто в конце концов сдохнет: ишак, падишах или кто-то еще.

Надеюсь, что ни одна власть в Украине – ни коррумпированная, ни не коррумпированная, ни скомпрометированная, ни не скомпрометированная, ни популярная, ни не популярная – не согласится такое подписать. Несмотря на большое количество недостатков нашей власти, она сопротивляется, дает отпор и не соглашается на смертный приговор Украине. И пока наша власть так действует, ее нужно поддерживать, давая ей по рукам, когда она не права.

У Украины нет опции соглашаться на "план" Трампа, потому что это будет означать смерть для нее, убежден Дикий / Фото: Офис президента Украины

Приведу пример Турции. Когда Турция проиграла Первую мировую, султан подписал соглашение, очень похожее по содержанию на эти 28 пунктов. После подписания молодой генерал, герой этой войны Мустафа Кемаль объявил, что армия и нация не предоставляли султану полномочий для этого. После этого Турция воевала еще пять лет и закончила войну на совершенно других условиях, а Мустафа Кемаль вошел в историю как Ататюрк, отец Турции.

Вот и нам сейчас нужно такое поведение, как у Ататюрка. И у нашей власти есть выбор: или она сама возглавляет героическое сопротивление, или придет кто-то, кто его возглавит.

По вашему мнению, какой будет реакция Трампа и США, если Украина категорически отвергнет этот "план"? Что может сделать Трамп в этом случае? Прекратит даже продавать оружие, которое потом передают Украине?

США уже сейчас не помогают нам ни финансами, ни оружием. А в случае отказа поддержать эти 28 пунктов они прекратят даже продавать нам оружие за европейские деньги. Кроме того, Штаты в одностороннем порядке снимут санкции с России. И второе для нас гораздо страшнее, потому что без американских денег и оружия мы обходимся – роль американского оружия в этой войне стремительно уменьшается, а вот европейских санкций, без американских, будет мало. Россия же без американских санкций получит дополнительные ресурсы для продолжения войны.

Война ведется не пачками денег, а людьми и "железом", отметил Дикий / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

И все-таки война ведется не пачками денег, а людьми и "железом". И с тем, и с другим у россиян уже проблемы, у них далеко не все "в шоколаде". Конечно, это не значит, что таких проблем нет у нас. Между прочим, то, что Россия сейчас выдвигает эти условия капитуляции, тоже является определенным сигналом. Ведь если бы россияне считали, что способны дойти до Днепра (реки), оккупировать все левобережье, а также повторить поход на Киев, они даже на такие условия сейчас бы не соглашались.

А так, Трамп бросает им спасательный круг, нагибая нас на промежуточную капитуляцию, которая даст России возможность оправиться, выйти из кризиса, а через полгода-два года вернуться и нас добить.

Больше всего шансов выстоять у нас сейчас, поэтому так важно сопротивляться несмотря ни на что.

Вы действительно считаете, что Трамп может отменить в том числе нефтяные санкции против России? Ведь он вводил их не ради Украины, а ради самих США, которые сейчас стремительно наращивают добычу и экспорт нефти.

Это сложный вопрос. Здесь трудно спрогнозировать поведение Трампа. С одной стороны, нефтяные санкции против РФ Трамп ввел исключительно в своих интересах (он всегда представлял большое нефтяное лобби, соответственно, именно для американской нефтянки он расчищает мировой рынок), поэтому он не заинтересован в снятии санкций с России. С другой стороны, Трамп пытается помочь Путину победить.

Какой из этих двух мотивов перевесит, я не готов прогнозировать.

Трамп пытается помочь Путину победить, считает Дикий / Фото: Белый дом

Если Трамп прекратит даже продавать оружие, сможет ли Украина противостоять России, имея поддержку только Европы? А европейцы, как мы видим, мягко говоря, не в восторге от этих 28 пунктов.

Европа выучила уроки истории и устами далеко не последних политиков заявляет, что эти 28 пунктов – полный аналог Мюнхенского соглашения 1938 года. Европа прекрасно помнит: когда Чехословакию "нагнули" на Мюнхенское соглашение, Европа в результате получила не мир, а уже через год мировую войну. Европейцы понимают, что "трамповский мир" – это такой же шаг к большой войне. Поэтому европейцы будут с нами.

Впрочем, наша способность к сопротивлению определялась и определяется не Штатами и не Европой. Когда в 2022 году мы бросили весь свой ресурс и все силы нации на оборону, мы побеждали. А в таком формате сопротивления, как сейчас, мы эту войну проиграем. Если еще хотя бы полгода мы будем жить так, как живем сейчас (с сорванной мобилизацией, тылом, оторванным от фронта, армией, которая разбегается в СЗЧ именно потому, что тыл на нее "забил" цинично и дерзко), то через полгода мы получим от России такие условия капитуляции, что нынешние 28 пунктов нам покажутся очень мягкими.

У нас будет шанс на выживание, если на эти 28 пунктов отреагируем тем, что наконец перестроим свою жизнь на лад страны, которая борется за выживание: проведем наконец нормальную полноценную мобилизацию, а для этого прежде всего нужно ввести предельный срок службы в армии и параллельно ввести уголовную ответственность за уклонение от учета. То есть, во-первых, ты должен пойти служить или сесть, а, во-вторых, ты должен пойти служить на четко определенный срок.

Если же мы решим эти вопросы, начнем действительно мощную мобилизацию, а также найдем финансы, в частности, прекратим копать зеленую ветку метро в Киеве, строить мостики-фонтанчики, зато бросим все деньги на закупку оружия, причем у наших собственных производителей, через полгода мира будет просить уже Россия.

Кстати, насколько все эти пункты устраивают Россию, по вашему мнению? Есть ли среди них такие, которые российским властям сложно будет подать как победу?

Ни одного сомнительного для России пункта здесь нет. Этот план явно писала Москва. Это тот максимум, на который сейчас надеется Россия, и это гораздо больше, чем российские войска реально захватили. В этом плане четко просматривается московская дерзость. Надеюсь, эта дерзость Россию таки погубит. Если бы россияне захотели плюс-минус половину от этого плана, боюсь, они смогли бы нас дожать. Но они захотели настолько много, что вряд ли в Украине найдется готовый это подписать.

Россияне не в адеквате и так, а после этого "плана" складывается впечатление, что они свою собственную сказку про золотую рыбку не читали. Это именно такой случай: ты получаешь одно, второе, третье, десятое, но потом замахиваешься на что-то такое, что в итоге останешься у разбитого корыта.

По мнению Дикого, Путин, окрыленный помощью Трампа, повторяет ошибку Гитлера / Фото: ua.depositphotos.com/

Если же оперировать не сказками, а реальной историей, то это напоминает один исторический факт, который изучался в советской школьной программе. В феврале 1942 года, когда немецкие войска стояли в 28 км от Москвы, но впервые после катастрофы 1941 года Красная армия смогла остановить продвижение немцев, Сталин предложил Гитлеру очень выгодный мир – фактически вернуться к условиям Берестейского мира. То есть Советский Союз предлагал отдать немцам страны Балтии, Беларусь, Украину и т.д., а Россия оставалась плюс-минус в ее нынешних границах. Но Гитлер тогда отказал Сталину, потому что хотел закончить войну по Волге и Уралу. Но, как мы знаем, в результате война закончилась в Рейхстаге.

Мне кажется, что сейчас Владимир Владимирович, окрыленный помощью Трампа, допускает такую же ошибку, что и Гитлер. Вообще, Путин восхищается Сталиным, но почему-то все время косплеит Гитлера. Это проявляется во всем, начиная от лозунгов российской пропаганды и заканчивая политическими решениями Кремля. Сейчас такая же ситуация для Путина, что и в 1942 году для Гитлера.

Если события в этой войне будут развиваться так, как они развиваются сейчас, а история с 28 пунктами не получит развития, то есть Украина и дальше будет наносить удары по российской территории и с разным успехом держать оборону, то сколько Россия в таком режиме сможет еще воевать?

Не так уж и долго.

Но здесь есть принципиальное уточнение: если мы будем отбиваться на фронте в таком режиме, как сейчас, то, к сожалению, мы закончимся первыми. И именно на этом сейчас играет Россия. Если мы будем воевать так, как сейчас, то есть с сорванной мобилизацией, когда, как в прошлом месяце, количество ушедших в СВЧ в несколько раз превысило количество новобранцев, то мы и до весны не дотянем.

Ключевое условие для того, чтобы избежать этого, заключается в том, что уже сейчас мы должны кое-что кардинально изменить в мобилизационных вопросах и управлении армией. Без этого дела не будет.

Сейчас вся наша стратегия сводилась к тому, чтобы выстоять. Но это не работает. Выстоять – это не стратегия, а тактика, причем на короткое время. А нам нужна именно стратегия: следует определить, какие человеческие, финансовые и индустриальные резервы следует мобилизовать, как правильно ими распорядиться именно для того, чтобы уничтожить Россию.

Наиболее реалистичный сценарий предусматривает победу Украины в 2027-2028 годах, считает Дикий / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Единственное, что пока мы делаем правильно, – это кампания Deep Strike (то есть удары вглубь территории России), которая дает очень мощные результаты. Доказательством эффективности таких ударов является большое российское ИПСО против них.

Большая информационная кампания началась с наезда на компанию Fire Point, которая производит 60% наших дальнобойных дронов и является одним из двух производителей крылатых ракет в Украине. Эту компанию попытались скомпрометировать, облить дерьмом и обнулить, а дальше перешли к ударам по России вообще. Для меня последней каплей, после которой я убедился, что это точно не внутренние разборки, а российская ИПСО, стала публикация в Bild Репке, работу которого я отслеживаю с 2022 года и который все время работает по классическим канонам вражеской пропаганды, когда к 70% правды добавляется 30% лжи, и тогда все это выглядит убедительно. Так вот, Репке поставил вопрос так: все украинские Deep Strike являются стратегической ошибкой, этого ни в коем случае нельзя делать, потому что это безрезультатно, а все деньги следует направить на FPV-дроны.

Но FPV-дронов нам хватает: у нас их на фронте больше, чем операторов, которые умеют ими пользоваться. У нас сейчас проблема не в дронах, а в дронщиках. То есть, по мнению Репке, нам следует вкладывать деньги в то, что можно использовать в окопах, а то, что летит дальше окопов, особенно на территорию России, является ошибочным.

Такая российская ИПСО прекрасно показывает, что на самом деле донимает Россию. Поэтому именно это направление нужно максимально развивать и наращивать.

В общем, ресурсов у России осталось максимум на год. Но – при условии, что мы не сдохнем за полгода. А мы можем сдохнуть за полгода на фронте, если не решим вопрос с мобилизацией и управлением армией. Но если мы это сделаем, российский ресурс закончится через год.

Хочу напомнить один прогноз, который появился в конце 2022 года или в начале 2023 года, то есть в период нашей эйфории, когда мы мысленно уже пили кофе в Крыму на набережной в Ялте. Тогда эстонский министр обороны сказал, что, по его расчетам, эта война закончится победой Украины (именно победой!) в 2027-2028 годах. Тогда все посмеялись, что у эстонцев все такое неторопливое, им некуда спешить. Мне тогда этот прогноз показался очень умным. А чем дальше, тем очевиднее становится, что это наиболее реалистичный для нас сценарий.

О персоне: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

