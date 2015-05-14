Культовая российская рок-группа в Киеве пела о" кремлевском упыре" и "рабской мести"

Культовая российская группа "Телевизор" попросили прощение в украинцев.

Накануне коллектив выступил в киевском клубе "Атлас".

Фротмен Михаил Борзикин представил новую композицию под названием "Ты прости нас, Украина".

"У вас небесная сотня,

У нас рабская месть.

Ты прости нас, Украина

Это рушится русский ритм,

Мы не ведаем, что творим...

Все протесты и митинги зря,

Мы вскормили в Кремле упыря", - поется в песне.

Отметим, группа "Телевизор" была создана еще в 1984 году. Автором песен и музыки, а также идейным вдохновителем коллектива является Михаил Борзикин, отмечает joinfo.ua.

Напомним, лидер известной группы "Машина времени" Андрей Макаревич намерен судиться с российскими СМИ за распространение слухов.