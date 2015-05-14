Культовая российская рок-группа в Киеве пела о" кремлевском упыре" и "рабской мести"

"Телевизор" представил новую песню "Ты прости нас, Украина"
Культовая российская группа "Телевизор" попросили прощение в украинцев.
Накануне коллектив выступил в киевском клубе "Атлас".
Фротмен Михаил Борзикин представил новую композицию под названием "Ты прости нас, Украина".
"У вас небесная сотня,
У нас рабская месть.
Ты прости нас, Украина
Это рушится русский ритм,
Мы не ведаем, что творим...
Все протесты и митинги зря,
Мы вскормили в Кремле упыря", - поется в песне.
Отметим, группа "Телевизор" была создана еще в 1984 году. Автором песен и музыки, а также идейным вдохновителем коллектива является Михаил Борзикин, отмечает joinfo.ua.
Напомним, лидер известной группы "Машина времени" Андрей Макаревич намерен судиться с российскими СМИ за распространение слухов.